Ціна зросла у 10 разів: Фонд держмайна продав спиртзавод на Львівщині за 236 мільйонів

Ціна продажу Вузлівського спиртзаводу у Львівській області зросла до 235,6 млн грн при стартовій у 23,56 млн грн.

Про це йдеться в інформації "Прозорро.Продажі", передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, на аукціон було подано три заявки, і зазначену вище ціну з самого початку запропонувало ТОВ "Італі Фром", тоді як конкуренти – ТОВ "Полі Стар" та ТОВ "Лео Терм" – дали заявки відповідно на 130,37 млн грн і 33,5 млн грн, і в ході торгів відмовилися їх підвищувати.

ТОВ "Італі Фром" (Львів) було зареєстровано у листопаді 2020 року зі статутним капіталом 1 тис. грн., проте через рік статутний капітал було збільшено до 2,5 млн грн. Видами його основної діяльності вказані фрукти та овочі, м'ясо та м'ясні вироби, оптова торгівля бакалійно-гастрономічними товарами. Бенефіціаром компанії виступає Тарас Стабрін.

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Фонд держмайна вказує, що Вузлівський спиртзавод було засновано у 1912 році, востаннє було модернізовано у 2019 році. Має основне технологічне обладнання, підключені всі необхідні комунікації.

Підприємство тричі виставлялося на продаж у період з листопада 2021 року до лютого 2022 року за цінами від 10,5 млн грн до 21,7 млн ​​грн, проте двічі аукціон був скасований, а втретє не відбувся.