Росія заявила про обстріл електропідстанції у Білгородської області з боку України

Підстанція у місті Шебекіно Білгородської області потрапила під обстріл із боку України.

Про це повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, передає російське інформагентство РБК.

"Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Зараз від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців", – уточнив Гладков.

Він додав, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Гладков пообіцяв усунути наслідки обстрілу "у максимально короткий проміжок часу".

Напередодні російська влада також повідомляло про обстріл Шебекіно, внаслідок якого було пошкоджено три приватні домоволодіння.