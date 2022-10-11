Виробництво металургійної продукції в Україні впало з початку року на дві третини

Металургійні підприємства України за січень- вересень 2022 року порівняно з минулий роком скоротили виробництво на дві третини

Про це повідомляє "Укрметалургпром".

Так, за дев'ять місяці цього року вироблено:

чавуну 5,46 млн тонн (33,8% відносно січня-вересня 2021 року),

сталі 5,53 млн тонн (33,9%),

прокату 4,73 млн тонн (32,7%).

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства у січні-серпні 2022 року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 65,67% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,48 млн тонн.

За 2021 рік було вироблено 21,16 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,37 млн тонн сталі (103,6%), 19,08 млн тонн прокату (103,5%).