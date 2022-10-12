МОЗ хоче тимчасово заборонити 35 медпрепаратів через причетність до російського підприємства

Комісія Міністерства охорони здоров’я з припинення дії реєстраційного посвідчення визначила 35 лікарських засобів, які підлягають тимчасовій забороні застосування через те, що виробляються за участі суб’єкта господарювання, розташованого на території РФ.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що зокрема, йдеться про 35 медпрепаратів, заявником яких є компанія ВАТ "Гедеон Ріхтер" (Угорщина).

У міністерстві наголосили, що наразі в Україні достатньо аналогів препаратів, ліцензія яких підлягає відкликанню. Тож громадяни будуть забезпечені необхідними лікарськими засобами.

"Ми маємо тиснути на ворога за всіма фронтами. Неприпустимо спонсорувати тероризм та продовжувати купляти ліки, фінансуючи тим самим країну-агресора, яка витрачає ці кошти на ракети й дрони-камікадзе, що летать на нашу землю.

При цьому український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо. Тож пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування", – зазначив перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда.

За його словами, критерії, відповідно до яких ухвалюються рішення про відкликання ліцензій, є максимально прозорими та рівними. Крім того, щоб забезпечити об’єктивність, МОЗ готове обговорити їх з усіма зацікавленими сторонами.

Серед тимчасово заборонених лікарських засобів такі препарати як Нормодипін, Калумід, Стугерон, Тебантин, Гропринозин, Диротон та інші. Водночас МОЗ оприлюднив перелік аналогів, які пацієнти можуть застосовувати замість цих лікарських засобів. Його можна переглянути тут.