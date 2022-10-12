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Новини
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МОЗ хоче тимчасово заборонити 35 медпрепаратів через причетність до російського підприємства

лекарства

Комісія Міністерства охорони здоров’я з припинення дії реєстраційного посвідчення визначила 35 лікарських засобів, які підлягають тимчасовій забороні застосування через те, що виробляються за участі суб’єкта господарювання, розташованого на території РФ.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що зокрема, йдеться про 35 медпрепаратів, заявником яких є компанія ВАТ "Гедеон Ріхтер" (Угорщина).

У міністерстві наголосили, що наразі в Україні достатньо аналогів препаратів, ліцензія яких підлягає відкликанню. Тож громадяни будуть забезпечені необхідними лікарськими засобами.

"Ми маємо тиснути на ворога за всіма фронтами. Неприпустимо спонсорувати тероризм та продовжувати купляти ліки, фінансуючи тим самим країну-агресора, яка витрачає ці кошти на ракети й дрони-камікадзе, що летать на нашу землю.

При цьому український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо. Тож пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування", – зазначив перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда.

За його словами, критерії, відповідно до яких ухвалюються рішення про відкликання ліцензій, є максимально прозорими та рівними. Крім того, щоб забезпечити об’єктивність, МОЗ готове обговорити їх з усіма зацікавленими сторонами.

Серед тимчасово заборонених лікарських засобів такі препарати як Нормодипін, Калумід, Стугерон, Тебантин, Гропринозин, Диротон та інші. Водночас МОЗ оприлюднив перелік аналогів, які пацієнти можуть застосовувати замість цих лікарських засобів. Його можна переглянути тут.

Автор: 

ліки (571) МОЗ (1440) росія (14164)


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Сначала аналог -- потом запрет а не наоборот как всегда
И если он не дороже в три раза
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12.10.2022 13:33 Відповісти
мені хтось пояснить,чому посилання на список-(тут),відкривається тільки через VPN?
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12.10.2022 13:39 Відповісти
Это все хорошо вот только вместо списка препаратов список дохера уполномоченных.
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12.10.2022 15:33 Відповісти
Схоже що ці дебіли з МОЗ думають своїми дупами, а не головою. Їм потрібно відрапортувати про санкції, а про інтереси хворих які потребують ці ліки вони зовсім не враховують. Вони хоч перевірили чи достатньо аналогів в аптеках, та й якої якості? Бо ці аналоги або вітчизняне лайно, або імпортні які значно дорожчі.
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12.10.2022 16:41 Відповісти

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