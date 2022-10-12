Єврокомісія підготувала нові заходи щодо боротьби з високими цінами на енергію
Наступного тижня Єврокомісія представить новий пакет пропозицій щодо боротьби з високими цінами на енергію.
Про це заявила єврокомісарка Кадрі Сімсон, яка займається питаннями енергетики, передає Інтерфакс-Україна.
"Наступного тижня комісія представить ще один пакет пропозицій", – сказала вона.
Сімсон повідомила, що на цю тему робота Єврокомісії зосереджена навколо чотирьох напрямків: стимулювання зниження попиту, забезпечення солідарності між країнами-членами ЄС, регулювання цін на газ та сприяння його спільній закупівлі країнами Євросоюзу.
Ці заходи, переконана вона, допоможуть обмежити ціни та забезпечити надійність постачання газу.
Як повідомлялося, 6 жовтня країни-члени ЄС схвалили регламент Ради ЄС про екстрене втручання для вирішення проблем високих цін на енергоносії. Регламент запроваджує спільні заходи зі скорочення попиту на електроенергію, а також зі збору та перерозподілу надлишкових доходів енергетичного сектору серед домогосподарств та малих і середніх підприємств.
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