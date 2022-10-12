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Банки майже повністю погасили залучене на початку війни бланкове рефінансування, – заступник голови Нацбанку

налоги,деньги,гривня,налоговый

Заборгованість банків за бланковим рефінансуванням, яке вони залучили на початку війни на суму понад 60 млрд грн, на сьогодні зменшилася до 45-47 млн грн.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо загалом про заборгованість з рефінансування, то у нас її пікове значення за всіма інструментами було 161 млрд грн, а зараз вона становить 68 млрд грн", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Гелетій нагадав, що Нацбанк надає банкам кредити рефінансування під заставу пулу активів, який може складатися з цінних паперів з огляду на майнові права на майбутні надходження коштів від цінних паперів.

"Це насамперед державні облігації України. Також можуть бути корпоративні облігації, розміщені під гарантію Кабміну, облігації внутрішніх місцевих позик, а також депсертифікати та іноземна валюта", – уточнив заступник голови НБУ.

Автор: 

банки (6949) НБУ (9258) рефінансування (360)


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