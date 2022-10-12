Банки майже повністю погасили залучене на початку війни бланкове рефінансування, – заступник голови Нацбанку

Заборгованість банків за бланковим рефінансуванням, яке вони залучили на початку війни на суму понад 60 млрд грн, на сьогодні зменшилася до 45-47 млн грн.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.



"Якщо ми говоримо загалом про заборгованість з рефінансування, то у нас її пікове значення за всіма інструментами було 161 млрд грн, а зараз вона становить 68 млрд грн", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Гелетій нагадав, що Нацбанк надає банкам кредити рефінансування під заставу пулу активів, який може складатися з цінних паперів з огляду на майнові права на майбутні надходження коштів від цінних паперів.



"Це насамперед державні облігації України. Також можуть бути корпоративні облігації, розміщені під гарантію Кабміну, облігації внутрішніх місцевих позик, а також депсертифікати та іноземна валюта", – уточнив заступник голови НБУ.