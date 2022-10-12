Мінфін США анонсував виділення допомоги Україні на $4,5 мільярда у найближчі тижні
США виділять Україні $4,5 мільярда прямої бюджетної підтримки найближчими тижнями і закликають партнерів і союзників пришвидшити виконання своїх зобов’язань щодо підтримки України.
Про це міністр фінансів Джанет Єллен заявила перед зустріччю з міністром фінансів України Сергієм Марченком, повідомляє Reuters.
Вона нагадала, що Конгрес США схвалив виділення цих коштів два тижні тому, в результаті чого загальна пряма бюджетна підтримка США для України складе $13,5 млрд, які надані у вигляді грантів.
"Ми прагнемо надати вам це фінансування якнайшвидше, тому що ми знаємо, наскільки це важливо для підтримки вашого відважного опору незаконному вторгненню Росії", – наголосила голова Мінфіну США.
Вона додала, Вашингтон також приєднався до групи кредиторів України, які погодилися на відстрочку виплати зовнішнього боргу країни цього та наступного року.
"Але дозвольте мені чітко сказати: міжнародна підтримка України – це колективні зусилля. Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виплативши свої зобов’язання перед Україною та активізувавши зусилля, щоб допомогти Україні", – закликала Джанет Єллен.
Reuters зауважує, що гострі коментарі Єллен щодо зобов’язань партнерів відображають зростаюче розчарування серед офіційних осіб США та України з приводу Європейського Союзу, який пообіцяв виділити Україні близько $9 мільярдів, але наразі надав лише $1 мільярд.
За даними агентства, Німеччина сповільнила процес передачі коштів Україні.
Єллен та інші фінансові чиновники G7 зустрінуться, щоб обговорити потреби України у фінансуванні та реконструкції в середу, на полях щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Офіційні особи МВФ та України наступного тижня зустрінуться у Відні для технічних обговорень щодо бюджету України з метою закласти основу для майбутньої повноцінної програми кредитування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль