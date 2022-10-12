Євросоюз готує рішення про невизнання закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України

Посли ЄС у середу погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських проїзних документів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.



Зазначається, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику видачі Росією закордонних паспортів громадянам окупованих територій. Воно також слідує за одностороннім рішенням Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році.



Так, російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України та Грузії, не прийматимуться як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.



"Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються або перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики та гарантування безпеки держав-членів ЄС", – зазначив Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка наразі головує у Раді ЄС.



На основі цього мандату головування Ради ЄС готове розпочати дискусії з Європарламентом.