Частина банків припинили видачу пільгових кредитів для бізнесу через борги держави

Низка українських банків призупинила видачу пільгових кредитів за державними програмами "5-7-9%" для бізнесу та "Доступна іпотека 7%" через заборгованість держави, яка має компенсувати ставку за ними через Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Інформацію про призупинення кредитування за держпрограмою "5-7-9%" повідомили декілька середніх та малих банків, пише видання "Мінфін".

Вони пояснили це заборгованістю держави, яка гарантувала виплату частини відсоткової ставки замість позичальників, але тепер не виконує своїх зобов'язань своєчасно.

"Борг ФРП постійно тримається на рівні 4 – 5-місячної заборгованості, отримання коштів є дуже неритмічним і не дає можливості банку планувати ці кошти (а плата за депозитами клієнтам здійснюється щомісяця, тобто використовуються інші джерела, що наражають банки на додаткові ризики). Звісно, за такої нестабільності отримання відсотків видача кредитів за програмою була нами припинена", – розповіла заступниця голови правління банку "Кредит Дніпро" Тетяна Поплавська.

"Компенсація відсотків за програмою "5-7-9″ має затримки в декілька місяців і причини цього зрозумілі. Разом із тим, банки зобов'язані самостійно фінансувати цей борг, що впливає на операційний прибуток", – підтвердив голова правління "ОТП Банку" Володимир Мудрий.

У Фонді розвитку підприємництва не заперечують наявність проблеми та пояснюють її "дефіцитом бюджетних коштів, викликаним запровадженням воєнного стану".

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"Станом на сьогодні ФРП має заборгованість з виплати компенсації відсотків за липень та серпень 2022 року", – визнав виконавчий директор Фонду Андрій Гапон.

Поточну суму держборгу за "5-7-9%" він не уточнив, але повідомив суму, виділену з початку 2022 року на компенсацію відсотків за цією програмою – 3,8 млрд грн. При цьому загалом у 2022 році на компенсації пільгових ставок кредитування планується спрямувати 9,3 млрд грн.

Втім, затримки з платежами не зупинили пільгове кредитування бізнесу повністю. Ряд банків продовжують видавати нові позики – насамперед, великі структури та державні банки.

При цьому кредитні договори за програмою "5-7-9%" виписані таким чином, що у разі неплатежів частини відсотків із боку держави, банки мають право вимагати від компаній оплати не лише 5% або 9% річних, а всієї базової ставки – всієї вартості кредиту (без компенсацій).

Як повідомлялося, у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

За даними Мінфіну, загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд грн.