Голова "Росатому" заявив про переведення окупованої Запорізької АЕС на російське паливо

Окуповану російськими військами Запорізьку АЕС буде переведено на російське паливо, досі кілька блоків станції працювали на паливі американської Westinghouse.

Про це заявив голова "Росатому" Олексій Ліхачов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Звичайно ж", – відповів Ліхачов на запитання, чи планують перевести ці блоки на російське паливо.

Водночас він не уточнив, коли це планується зробити.

"Це суто технологічне питання, не політичне", – заявив глава "Росатому".

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Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.