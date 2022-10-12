Кабмін прийняв рішення про розподіл 125 мільярдів на компенсацію різниці у тарифах (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 12 жовтня, затвердив постанови, які дозволять врегулювати заборгованості на газовому ринку.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для врегулювання заборгованості та проведення розрахунків, згідно із законом "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".Цим рішенням уряду також затверджено також примірну форму договору про організацію відповідних взаєморозрахунків.

Крім того, Кабмін вніс зміни до своєї постанови №977 від 15 вересня 2021 року "Про затвердження Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах".

Цими змінами:

перенесено дати врегулювання заборгованості з різниці в тарифах для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення та встановлено нові періоди щодо розрахунку обсягів заборгованості в тарифах;

доповнено Методику новими додатками, що передбачають форму для розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися релігійним організаціям та іншим споживачам;

визначено критерії, за яких зменшуватиметься обсяг заборгованості з різниці в тарифах у випадку отримання підприємствами галузі за період утворення заборгованості з різниці в тарифах з державного бюджету трансфертів та фінансової допомоги для фінансування витрат, які безпосередньо пов’язані з операційною (основною) діяльністю суб’єкта господарювання, зокрема витрат, згідно із складовими встановлених тарифів.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що затверджені сьогодні постанови, які дозволять врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку.

"76 млрд грн підуть на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу відповідно до раніше прийнятого спеціального закону. А також відповідно до домовленості з головами міст і громад", – зазначив голова уряду.

За словами прем’єр-міністра, таке рішення дасть змогу всім підприємствам газової галузі продовжувати роботу та стабільно виконувати свої зобов'язання перед усіма споживачами.

Як повідомлялося, у серпні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", а також пов'язаний із ним пакет законів, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, а також виділення з державного бюджету понад 125 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.