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Естонія закрила свої порти для суден із Російського морського реєстру

россия,флаг,прапор,росія

Департамент транспорту Естонії повідомив про закриття портів країни для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства.

Про це йдеться в заяві Департаменту траспорту Естонії, передає Інтерфакс-Україна.

"Суди, зареєстровані в Російському реєстрі, позбавляються права заходити в естонські порти", – сказано в повідомленні.

Пояснюється, що у зв'язку з війною Росії в Україні рада Європейського Союзу 7 жовтня цього року встановила додаткові обмежувальні заходи для суден, які перебувають у Російському судноплавному регістрі.

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Рішення про закриття естонських портів для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства, набуло чинності з дня ухвалення цієї постанови ЄС – із 7 жовтня.

Євросоюз минулого тижня затвердив черговий пакет санкцій проти РФ, що включає заборону на всі операції з Російським морським регістром судноплавства.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі запропонували виключити так звані пілотні служби від санкцій, спрямованих на транспортування російської нафти, які мають бути введені в дію цього року.

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