Іран почав співпрацювати з російськими компаніями для обміну нафтопродуктами

Іран почав співпрацювати з деякими російськими компаніями щодо обміну нафтопродуктами в регіоні Каспійського моря.

Про це повідомив міністр нафти Ірану Джавад Оджі, передає enkorr.

"І Іран, і Росія мають дуже хороші можливості в галузі нафти, газу й нафтохімії. На щастя, за цей період ми підписали угоди на суму майже $4 млрд на розробку родовищ, [на суму] $40 млрд на будівництво ліній експорту газу й установок для скрапленого газу", – сказав Оджі.

Він зазначив, що міністерство нафти підготувало контракти на розробку родовищ у формі нової моделі, в якій інвестор застрахований і підтримується у всіх аспектах Міністерством нафти та урядом Ісламської Республіки Іран.

"Цей тип контрактів дуже привабливий для російських інвесторів, і, на щастя, враховуючи важливість енергетики, про яку ми всі знаємо в сучасному світі, він створив чудову нагоду підписати інші контракти з росіянами в майбутньому", – сказав Оджі.

Іран за три останніх місяці поставив на світовий ринок 20 млн барелів нафти зі своїх запасів, при цьому велику частку спрямовано в Китай.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану безпілотники, які були використані під час повномасштабного військового вторгнення в Україну.