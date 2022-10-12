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Новини
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Для відмови від віялових відключень потрібно зменшити споживання електроенергії на 25%, – Шмигаль

шмигаль

Відмовитись від практики відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%", – написав Шмигаль.

З огляду на це голова уряду знову закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години, а також звернувся до бізнесу з проханням вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади.

"Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", – зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що вчора та позавчора ввечері українці свідомо зменшили споживання електроенергії на 10%.

Читайте також: Україна проходить енергетичну кризу без постачання електроенергії з Європи, – "Укренерго"

Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.

Вранці у вівторок Росія продовжила обстріли об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Автор: 

Кабмін (7742) електроенергія (4233) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+3
https://zrada.org/suchasnist/12-pozitivy/1975-primery-borby-s-korruptsiej-v-ukraine-nds-naftogaz-prozorro-i-t-p.html

Ох, згадую, як колись у лютому пан Коболєв просив по-людськи прикрутити опалення на пару днів, бо треба було пройти морози. Ех, яка гниль лилась на нього від наших тупих та невдячних недогромадян. Історія повторюється.

Де ви, покидки! Не чую! Маєте шанс відзначитись ще раз
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12.10.2022 17:15
+3
Куда ещё сокращать.Треть Украины захвачено,Большинство энергозатратных предприятий или остановлено или разрушены.Плюс эмигрантов несколько миллионов отпало.Или мы поставляем оккупантам свет даром и сами за него платим?
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12.10.2022 17:17
+3
100% наша електрика до сих пір іде на окуповані території. І газ і вода. Причому за неї платить неокупована Україна
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12.10.2022 17:20
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https://zrada.org/suchasnist/12-pozitivy/1975-primery-borby-s-korruptsiej-v-ukraine-nds-naftogaz-prozorro-i-t-p.html

Ох, згадую, як колись у лютому пан Коболєв просив по-людськи прикрутити опалення на пару днів, бо треба було пройти морози. Ех, яка гниль лилась на нього від наших тупих та невдячних недогромадян. Історія повторюється.

Де ви, покидки! Не чую! Маєте шанс відзначитись ще раз
показати весь коментар
12.10.2022 17:15 Відповісти
Я тоже писал с критикой Кличко который уже сейчас собрался включать отопление в Киеве притом что при таком подходе газа не хватит и д о февраля. Украинцы,большинство-тупые халявщики не способные заглянуть даже на месяц вперед. И никакие уговоры не работают. Сработает только старая схема:при потреблении электрики свыше определенных обьемов-и цена на следующие киловаты повышается в разы-это точно сработает! Если-бы у Украинцев у всех были-бы двухзонные -трехзонныесчетчики то можно было-бы резко повысить стоимость киловата в часы пик и снизить в ночные и дневные часы-это тоже сработало-бы
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12.10.2022 18:37 Відповісти
Куда ещё сокращать.Треть Украины захвачено,Большинство энергозатратных предприятий или остановлено или разрушены.Плюс эмигрантов несколько миллионов отпало.Или мы поставляем оккупантам свет даром и сами за него платим?
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12.10.2022 17:17 Відповісти
100% наша електрика до сих пір іде на окуповані території. І газ і вода. Причому за неї платить неокупована Україна
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12.10.2022 17:20 Відповісти
Зараз в більшості за все платять американські патники податків, спасибі Коломойше і його цирку.
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13.10.2022 00:13 Відповісти
"Куда ещё сокращать."
Масовані ракетні обстріли останніх днів, із-за чого частина областей залишилася без електрики-ні про що не говорять ?
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13.10.2022 07:49 Відповісти
за добу електрику вмикали на шість годин вночі - з 23:42 до 5:30
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12.10.2022 19:47 Відповісти
В такій критичній ситуації економію треба розпочати з вимкнення вуличного освітлення якраз у пікові години вечора.
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12.10.2022 19:50 Відповісти
Я вважаю, що з 24.02 треба вже було волати з усіх дір не про те, що Зеля не втік, а про режим тотальної економії в споживанні електроенергї і газу. Підприємцям на неробочий час виключати освітлення магазинів, вуличне освітлення зменшити, але то було не на часі. А от коли підераси кацапські почали розносити ТЕЦ, раптом дійшло, що треба економити. Шмигаль дурень, якщо не розумів важливість економії з першого дня війни
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12.10.2022 20:37 Відповісти
нужно лучше на 25% увеличить выработку электричества!
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12.10.2022 23:37 Відповісти
Все до того і йшло що кацапи на зиму будуть обстрілювати ТЕЦ, це не новина.
Кацапи вбили одну ТЕЦ - у одному районі міста немає тепла і горячої води.

МОЖЕ ХОЧ ЗАРАЗ ДО УКРАЇНЦІВ ДІЙДЕ ЩО ОПАЛЕННЯ І ГОРЯЧА ВОДА ПОВИННА
БУТИ АВТОНОМНА В КОЖНІЙ БАГАТОПОВЕРХІВЦІ І НА ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

Чому досі так не є ? Тому що централізоване постачання тепла і горячої води це КОРМОВА
БАЗА ОЛІГАРХАТУ України з багатоміліардними прибутками. Війна закінчиться і знову будемо
кормити олігархів платіжками?
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13.10.2022 00:23 Відповісти

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