Для відмови від віялових відключень потрібно зменшити споживання електроенергії на 25%, – Шмигаль
Відмовитись від практики відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%", – написав Шмигаль.
З огляду на це голова уряду знову закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години, а також звернувся до бізнесу з проханням вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади.
"Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", – зазначив прем'єр.
Шмигаль додав, що вчора та позавчора ввечері українці свідомо зменшили споживання електроенергії на 10%.
Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.
Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.
Вранці у вівторок Росія продовжила обстріли об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.
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Ох, згадую, як колись у лютому пан Коболєв просив по-людськи прикрутити опалення на пару днів, бо треба було пройти морози. Ех, яка гниль лилась на нього від наших тупих та невдячних недогромадян. Історія повторюється.
Де ви, покидки! Не чую! Маєте шанс відзначитись ще раз
Масовані ракетні обстріли останніх днів, із-за чого частина областей залишилася без електрики-ні про що не говорять ?
Кацапи вбили одну ТЕЦ - у одному районі міста немає тепла і горячої води.
МОЖЕ ХОЧ ЗАРАЗ ДО УКРАЇНЦІВ ДІЙДЕ ЩО ОПАЛЕННЯ І ГОРЯЧА ВОДА ПОВИННА
БУТИ АВТОНОМНА В КОЖНІЙ БАГАТОПОВЕРХІВЦІ І НА ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
Чому досі так не є ? Тому що централізоване постачання тепла і горячої води це КОРМОВА
БАЗА ОЛІГАРХАТУ України з багатоміліардними прибутками. Війна закінчиться і знову будемо
кормити олігархів платіжками?