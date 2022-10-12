Для відмови від віялових відключень потрібно зменшити споживання електроенергії на 25%, – Шмигаль

Відмовитись від практики відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%", – написав Шмигаль.

З огляду на це голова уряду знову закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години, а також звернувся до бізнесу з проханням вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади.

"Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", – зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що вчора та позавчора ввечері українці свідомо зменшили споживання електроенергії на 10%.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.

Вранці у вівторок Росія продовжила обстріли об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.