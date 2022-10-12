Вартість фрахту танкерів для перевезення скрапленого газу зросла до нового рекорду

Вартість фрахту СПГ-танкерів досягла рекордного рівня через високу конкуренцію серед покупців палива напередодні зими.

Про це пише Bloomberg, передають Порти України.

За даними Spark Commodities, вартість фрахту СПГ-танкера в Атлантиці 11 жовтня підскочила до $397,5 тис. на добу. Таким чином, було перевищено історичний максимум, встановлений минулого року в Тихоокеанському регіоні.

"Ставки продовжуватимуть зростати, оскільки трейдери та комунальні підприємства намагатимуться накопичувати більше газу. Цієї зими це створює новий ризик для покупців: тим, хто не має суден, доведеться платити захмарно високі ціни за доставку додаткового палива або, що ще гірше, виявити, що забронювати судно взагалі неможливо", – зазначає агентство.

Трейдери відзначають невелику кількість суден, доступних протягом решти року. За їхніми словами, енергетичні компанії, які зазвичай здають свої судна в оренду іншим покупцям, відмовляються це робити через побоювання, що можуть лишитися без суден напередодні зими.

Газосховища Європи швидко накопичують запаси, готуючись до зими без російського палива. Оскільки потужності сховищ максимально заповнюються, комунальні підприємства та трейдери дедалі частіше зберігають СПГ на суднах у морі, що посилює дефіцит флоту.

Нестача суден така, що експортери СПГ в Азії продають газ безпосередньо у портах завантаження, а не пропонують доставку палива. Споживачі, які не мають суден, змушені шукати покупців, які мають можливість перевезти вантаж.

Раніше повідомлялося, що газосховища Європейського Союзу заповнені на 90% напередодні зими.

Вартість оренди плавучих установок для регазифікації й зберігання СПГ (FSRU) у Європі різко підскочила цього року через дефіцит таких суден на тлі високого попиту на скраплений природний газ у регіоні.