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Українців попередили про можливі перебої у роботі держреєстрів у ніч на п’ятницю

реестр

Держпідприємство "Національні інформаційні системи" (НАІС) проведе технічне оновлення платформи UnityBase 64 (UB64) у ніч із четверга на п’ятницю, у зв’язку з чим робота єдиних та державних реєстрів може бути нестабільною.

Як повідомляє пресслужба НАІС, на цій платформі працюють, зокрема, Державний реєстр прав на нерухоме майно, Автоматизована система виконавчого провадження та Державний реєстр обтяжень рухомого майна (ДРОРМ).

ДП "НАІС" було засноване Мін'юстом України у травні 2015 року. Підприємство спеціалізується на технічному, технологічному забезпеченні створення та супроводу програмного забезпечення автоматизованих систем єдиних та державних реєстрів та інших електронних баз даних, а також на забезпеченні зберігання та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах.

Автор: 

нерухомість (539) реєстр (562)


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