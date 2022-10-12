"Київавтодор" зайнявся створенням "дорожніх клумб" під час війни. ФОТО

Комунальна корпорація "Києвавтодор" продовжує облаштування на столичних автошляхах кільцевих розв’язок малого радіусу, так званих "дорожних клумб", завдяки яким проїжджати перехрестя стає безпечніше.

У "Київавтодорі" пояснюють будівництво таких "дорожніх клумб" європейською практикою, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, нову кільцеву розв’язку облаштовують на перехресті вулиць Кудряшова, Генерала Шаповала і Людмили Проценко поблизу Солом’янського ландшафтного парку.

Такі кільцеві розв’язки з'являться і в Дніпровському районі. Зокрема, кільця малого радіусу влаштували на вулиці Петра Вершигори (з’їзд із просп. Романа Шухевича) та перехресті вулиць Червоноткацької і Юрія Поправки.

Окрім того, кільцеві розв’язки облаштують на перехресті вулиці Кудрявської, Кудрявського узвозу та провулку Нестерівського, на перехресті вулиць Кіото і виїзду на проспект Броварський, на перехресті вулиць Зрошувальної та Академіка Горбунова.