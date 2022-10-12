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"Київавтодор" зайнявся створенням "дорожніх клумб" під час війни. ФОТО

київавтодор

Комунальна корпорація "Києвавтодор" продовжує облаштування на столичних автошляхах кільцевих розв’язок малого радіусу, так званих "дорожних клумб", завдяки яким проїжджати перехрестя стає безпечніше.

У "Київавтодорі" пояснюють будівництво таких "дорожніх клумб" європейською практикою, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, нову кільцеву розв’язку облаштовують на перехресті вулиць Кудряшова, Генерала Шаповала і Людмили Проценко поблизу Солом’янського ландшафтного парку.

Такі кільцеві розв’язки з'являться і в Дніпровському районі. Зокрема, кільця малого радіусу влаштували на вулиці Петра Вершигори (з’їзд із просп. Романа Шухевича) та перехресті вулиць Червоноткацької і Юрія Поправки.

Окрім того, кільцеві розв’язки облаштують на перехресті вулиці Кудрявської, Кудрявського узвозу та провулку Нестерівського, на перехресті вулиць Кіото і виїзду на проспект Броварський, на перехресті вулиць Зрошувальної та Академіка Горбунова.

Київавтодор зайнявся створенням дорожніх клумб під час війни 01

Автор: 

дороги (1568) Київ (4677) ремонт (1471) Київавтодор (160)


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