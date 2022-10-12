БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 928 27

Суд відпустив під заставу підозрюваних у справі про виведення 13 мільярдів з "Укрнафти" на користь фірм Коломойського. ВIДЕО

коломойский

Наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про завдання збитків на 13 мільярдів гривень "Укрнафти", у якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні.

Зокрема, для колишнього комерційного директора "Укрнафти" Олексія Куща, який у 2015 році виконував обов’язки голови правління підприємства, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у 40 млн грн, хоча прокурори просили для нього арешт із заставою у 100 млн грн, повідомляє Bihus.Info.

Крім того, у судовому реєстрі містяться ухвали щодо обрання запобіжних заходів ще трьом фігурантам справи:

  • колишній начальниці відділу контролю за обліком та постачанням нафти ПАТ "Укрнафта" обрано заставу у ромірі 1,5 млн грн (слідство просило 50 млн);
  • начальниці відділу продажу нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" – заставу у 744 тис. грн (слідство просило 50 млн);
  • ексдиректору ТОВ "Гарант-УТН" – заставу у 5 млн грн (слідство просило тримання під вартою або 50 млн грн застави).

Кримінальне провадження про розкрадання в державно-приватній нафтовидобувній компанії "Укрнафта" стосується подій 2015 року. Тоді менеджмент нафтовидобувної компанії віддав тисячі тонн нафти приватним фірмам з орбіти Ігоря Коломойського: ТОВ "Котлас", ТОВ "Торговий дім "Прикарпаттянафтотрейд", ТОВ "Галнафта", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Техтрейд Груп". Між собою співробітники називають ці фірми "група "Система".

"Укрнафта" віддала їм свою нафту без оплати, хоча за законодавством мала право постачати нафту лише після повної оплати.

Далі фірми з орбіти Коломойського переробили сировину на НПЗ Коломойського і продали отримане пальне. Внаслідок цього, за даними слідства, "Укрнафта" отримала збитки на 10,7 млрд грн. Ще один епізод справи стосується операцій, що завдали збитків на 2,6 млрд грн.

Нагадаємо, мажоритарний пакет акцій ПАТ "Укрнафта" належить державі, міноритарний – структурам Коломойського і партнерів. Попри це, як вважається, олігарху вдавалося утримувати фактичний контроль над підприємством через лояльний менеджмент. "Безоплатні" контракти укладені в момент, коли держава спробувала змінити ситуацію і оголосила конкурс на нового керівника "Укрнафти".

Як повідомлялося, на початку вересня детективи НАБУ повідомили про підозру у цій справі 8 особам: трьом колишнім співробітникам "Укрнафти" і 5 директорам приватних фірм, які з нею не розрахувались.

Потім детективи провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського у його курорті "Буковель", а також особисто допитали мільярдера.

Автор: 

НАБУ (1529) Коломойський Ігор (1772) Укрнафта (855) Антикорупційний суд ВАКС (736)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Любитель котлетных посиделок, бандит калОмойша - паразит сосущий все соки с нашей страны ради гешефта, раковая опухоль на теле Украины. Не знаю, как земля таких носит. Мы для него народ-шлимазл.
показати весь коментар
13.10.2022 01:51
+5
Нормальный бизнес-план - тыришь 13 ярдов бабла, отдаёшь меньше 1 ярда и дело в шляпе ... эээээ, пошли кофе пить !
показати весь коментар
12.10.2022 22:11
+4
Татаров вже організовує їхню втечу за кордон?
показати весь коментар
12.10.2022 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Татаров вже організовує їхню втечу за кордон?
показати весь коментар
12.10.2022 20:11 Відповісти
13 мільярдів гривень = 40 млн грн.
Щоб звернутися до суду, відсоток судового збору за майновий спір буде знано більше ніж визначений Вищим антикорупційним судом України відсоток застави від загальної суми вкраденого.
Отже, "тирити" у держави (народу України) вигідно і безпечно.
показати весь коментар
12.10.2022 20:18 Відповісти
ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ ,КАК ВСЕГДА "ДУРАЧКА" будут валять,как с "вагнергейтом"ВСЕ СХВАЧЕНО ,за все заплачено‼️ Спрут кошер-ностры рулит !кому война ,кому
показати весь коментар
12.10.2022 20:25 Відповісти
а терпилам за бляху стоимостью 1000 долл за ввоз без растаможки штраф от 170000, вот кого клоуны защищают, но беня гандонище все равно не помогут тебе клоуны
показати весь коментар
12.10.2022 21:32 Відповісти
Нормальный бизнес-план - тыришь 13 ярдов бабла, отдаёшь меньше 1 ярда и дело в шляпе ... эээээ, пошли кофе пить !
показати весь коментар
12.10.2022 22:11 Відповісти
А якби "менеджмент" не віддав, то їм спалили б хату як Гонтарєвій і квартал потім заспівав би пісню "горіла хата, палала"... Бо ж ті, хто не хотів ділитись з Бєньою, одразу по всіх його ТВ каналах ставали " марадьорамі і баригамі" на радість "пролєтарьяту"...
показати весь коментар
12.10.2022 22:14 Відповісти
І правнукам хватить, ну не лох же

показати весь коментар
12.10.2022 23:13 Відповісти
Якщо Беня протягом каденції Зелі зуміє відбитися в усіх судах, то виходить Приватбанк прийдеться повернути колишнім власникам і ще хрін знає скільки мільярдів компенсації, тоді зелені зможуть до виборів нарешті засадити Пороха.
Буде повне торжество демократії і правосуддя, а х*лі)
показати весь коментар
13.10.2022 00:25 Відповісти
Любитель котлетных посиделок, бандит калОмойша - паразит сосущий все соки с нашей страны ради гешефта, раковая опухоль на теле Украины. Не знаю, как земля таких носит. Мы для него народ-шлимазл.
показати весь коментар
13.10.2022 01:51 Відповісти
не употребляйте слов, значения которых не знаете

шлимазл - это гундосик! а беня - скорее шломиэль

а вы имели ввиду народ-гой
показати весь коментар
13.10.2022 14:24 Відповісти
и сколько же бобла этот пархатый беня судьям зарядил за такое решение --- остается зарядить джипы этих судей и пархатого иначе так и будет сосать из укрнафты этот ***** неприкасаемый
показати весь коментар
13.10.2022 06:25 Відповісти
Коли справа про Коломойського, то і ВАКС нічим не відрізняється від інших українських судів.
показати весь коментар
13.10.2022 08:54 Відповісти
Влада стєбаеться з народу. Так було і буде.
показати весь коментар
13.10.2022 09:21 Відповісти
І Беню відпустив? Так його ж американці чекають...
показати весь коментар
13.10.2022 09:31 Відповісти
Беня під надійним дахом самого Боневтіка. То генералу Марченку підозра і тюрма.
показати весь коментар
13.10.2022 12:02 Відповісти
Бородатый марамой , когда ты уже нажрешься, скотина.
показати весь коментар
13.10.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 13:57 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 14:01 Відповісти
коррупция
показати весь коментар
13.10.2022 14:25 Відповісти
Когда уже эту суку грохнут
показати весь коментар
13.10.2022 14:50 Відповісти
при владі його зьом ніколи,в нього охорона крутіша за президентську..........
показати весь коментар
13.10.2022 15:07 Відповісти
Да слышал. Но при желании можна. Вместе с охраной.Они знают кого они охраняют
показати весь коментар
13.10.2022 15:12 Відповісти
патріот,скоро бені героя дадут за боєве крадівництво.........
показати весь коментар
13.10.2022 14:52 Відповісти
Тільки зменшення кількості топ-корупціонерів здатно вплинути.
Китай на це пішов: смертна кара чиновникам, силовикам, суддям, політикам.
показати весь коментар
13.10.2022 14:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 