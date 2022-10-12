Суд відпустив під заставу підозрюваних у справі про виведення 13 мільярдів з "Укрнафти" на користь фірм Коломойського. ВIДЕО

Наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про завдання збитків на 13 мільярдів гривень "Укрнафти", у якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні.

Зокрема, для колишнього комерційного директора "Укрнафти" Олексія Куща, який у 2015 році виконував обов’язки голови правління підприємства, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у 40 млн грн, хоча прокурори просили для нього арешт із заставою у 100 млн грн, повідомляє Bihus.Info.

Крім того, у судовому реєстрі містяться ухвали щодо обрання запобіжних заходів ще трьом фігурантам справи:

колишній начальниці відділу контролю за обліком та постачанням нафти ПАТ "Укрнафта" обрано заставу у ромірі 1,5 млн грн (слідство просило 50 млн);

начальниці відділу продажу нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" – заставу у 744 тис. грн (слідство просило 50 млн);

ексдиректору ТОВ "Гарант-УТН" – заставу у 5 млн грн (слідство просило тримання під вартою або 50 млн грн застави).

Кримінальне провадження про розкрадання в державно-приватній нафтовидобувній компанії "Укрнафта" стосується подій 2015 року. Тоді менеджмент нафтовидобувної компанії віддав тисячі тонн нафти приватним фірмам з орбіти Ігоря Коломойського: ТОВ "Котлас", ТОВ "Торговий дім "Прикарпаттянафтотрейд", ТОВ "Галнафта", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Техтрейд Груп". Між собою співробітники називають ці фірми "група "Система".

"Укрнафта" віддала їм свою нафту без оплати, хоча за законодавством мала право постачати нафту лише після повної оплати.

Далі фірми з орбіти Коломойського переробили сировину на НПЗ Коломойського і продали отримане пальне. Внаслідок цього, за даними слідства, "Укрнафта" отримала збитки на 10,7 млрд грн. Ще один епізод справи стосується операцій, що завдали збитків на 2,6 млрд грн.

Нагадаємо, мажоритарний пакет акцій ПАТ "Укрнафта" належить державі, міноритарний – структурам Коломойського і партнерів. Попри це, як вважається, олігарху вдавалося утримувати фактичний контроль над підприємством через лояльний менеджмент. "Безоплатні" контракти укладені в момент, коли держава спробувала змінити ситуацію і оголосила конкурс на нового керівника "Укрнафти".

Як повідомлялося, на початку вересня детективи НАБУ повідомили про підозру у цій справі 8 особам: трьом колишнім співробітникам "Укрнафти" і 5 директорам приватних фірм, які з нею не розрахувались.

Потім детективи провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського у його курорті "Буковель", а також особисто допитали мільярдера.