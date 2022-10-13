Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня щодо санкцій проти біглого бізнесмена Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаски.

Відповідний указ №694/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.



Згідно з текстом рішення, РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів, введених проти указаних осіб.



Нові санкції передбачають блокування їхніх активів – а саме тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать їм, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.



Санкції запроваджуються на 10 років.



Раніше санкції, введені проти Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски, передбачали лише обмеження на право користування майном, яке безпосередньо належить їм. Обмеження встановлювалося безстроково.