МВФ попередньо оцінює дефіцит держфінансів України до $4 мільярдів на місяць, обіцяє підтримку, – очільниця Фонду

На Україну чекає важкий 2023 рік, дефіцит державних фінансів попередньо оцінюється в $3-4 млрд, тож необхідно забезпечити стійкість економіки, і МВФ підтримає: найближчим часом буде скликаний міжнародний форум для вирішення цієї проблеми.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на другому засіданні "круглого столу" міністрів з підтримки України в межах щорічних зборів МВФ та Світового банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібно вивчити, як забезпечити стійкість економіки. За нашими попередніми оцінками, щомісяця необхідно від трьох до чотирьох мільярдів доларів", – сказала вона.



Відповідаючи на заклик президента України Володимира Зеленського організувати економічний форум, який збиратиметься на регулярній основі та розглядатиме макроситуацію в країні, дефіцит її фінансування та вирішуватиме проблему його скорочення, Георгієва повідомила, що така робота вже ведеться.



"Ми будемо скликати форум так швидко як це можливо", – заявила глава МВФ.



Вона також зазначила, що Фонд має нову платформу для взаємодії, яка дозволяє проводити моніторинг спільно з радою директорів, що є шляхом до повноцінної програми для України, до якої закликав Зеленський.



"Ми рухаємося з вами у напрямку сильної України", – наголосила Георгієва.



Георгієва уточнила, що команда Фонду спільно з українською командою одразу після щорічних зборів МВФ та СБ займеться визначенням макроекономічних рамок та бюджету України.



Вона нагадала, що міжнародні партнери України вже мобілізували $35 млрд, значну частину яких уже перераховано, і закликала до подальшої підтримки, особливо у вигляді грантів.



За словами Георгієвої, подальші потреби будуть визначатися, по-перше, вартістю соціальних послуг, яка залежить від війни та від міграції, по-друге, вартістю відновлення життєво важливої інфраструктури, яка також залежить від війни та від розміщення пріоритетів.



"І по-третє, які енергетичні потреби країни, скільки потрібно імпортувати, щоб забезпечити людей в Україні, і це залежить, звичайно, від жахів війни", – додала директорка-розпорядниця.

Як повідомлялося, днями виконавча рада МВФ погодила запит України про виділення додаткового екстреного фінансування на суму $1,3 млрд.