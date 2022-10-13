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Новини Війна
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На гуманітарні потреби українців у 2023 році знадобиться понад $4 мільярди, – ООН

переселенці

Для того, щоб забезпечити усі запити постраждалих від війни українців, на 2023 рік знадобиться щонайменше $4,3 млрд.

Про це свідчать дані UNOCHA – Управління ООН в Україні з координації гуманітарних прав, передає пресслужба Мінреінтеграції.

"Значної підтримки потребують внутрішні переселенці – люди, що покинули свої домівки через війну – їх в Україні налічується близько 7 млн, а також мешканці вже звільнених територій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч через російську агресію проти України допомоги потребують 17,7 млн українців. Водночас 13,4 млн таку допомогу вже отримали від різних операторів на загальну суму $2,9 млрд, що становить 67% від загальної потреби.

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гроші (539) ООН (357) переселенці (460)


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