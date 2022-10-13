Сліди вказують на Кремль, але робити висновки зарано, – Моравецький про витік на нафтопроводі "Дружба"

За аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси.

Як повідомляє "Польське радіо", про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає liga.net.

Він не висунув прямих звинувачень у чийсь бік, але згадав, що "багато слідів вказують на Кремль". Моравецький сказав, що поки не встановлено, чи була вона викликана диверсією, чи випадковим ушкодженням.

"Йде ретельна перевірка, багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними у висновках. Не слід робити поспішних висновків щодо кожної поломки", – заявив Моравецький, вказуючи на диверсію на "Північному потоці".

Водночас польський оператор трубопроводу PERN також поки що виключив саботаж. Фахівці дісталися місця пошкодження і виявили дірку, повідомила компанія пізно ввечері в середу.

"За першими знахідками та характером деформації трубопроводу ознак зовнішнього впливу на цей момент немає", – йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться докладний аналіз визначення причини інциденту і ремонту трубопроводу, щоб нафту можна було знову прокачувати трубопроводом якнайшвидше.

Як повідомлялося, напередодні польський трубопровідний оператор PERN виявив витік на одній з ниток трубопроводу "Дружба", якою російська нафта транспортується до Німеччини.