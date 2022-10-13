З одеських портів вийшло ще 6 суден з українською аграрною продукцією

У четвер, 13 жовтня, із одеських портів у межах "зернової ініціативи" вийшли ще шість суден.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на кораблях завантажено 154 тис. продукції для країн Азії та Європи.

Так, із Одеського порту вийшов балкер Dignity, із порту "Чорноморськ" – Wei He, Yaf S, а із порту "Південний" – AK Hamza, Marlen, Irmgard.

Зазначається, що із моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 331 судно з агропродукцією до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".