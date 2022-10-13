Найбільші ТРЦ Києва вимикають ескалатори та зменшують освітлення для економії електроенергії, – Forbes

У столичних торговельно-розважальних центрах скорочують споживання електроенергії. Водночас мережі продуктових магазинів вимикають холодильники та запалюють свічки.

Про це повідомляє український Forbes.

Так, за словами голови правління групи Mandarin Plaza Олександра Черницького, у найбільших ТРЦ Києва Lavina Mall, Mandarin Plaza та Blockbuster Mall заощаджують електрику, вимкнувши ескалатори.

Крім цього, компанія залишає мінімум працюючих ліфтів та зменшила освітлення в загальних приміщеннях.

У ТРЦ Dream з 10 жовтня вимкнули зовнішню та внутрішню рекламу. В обох будівлях залишили по одному працюючому ліфту, розповів виданню співвласник компанії Гарік Корогодський.

У ресторанах та на фудхолах "Сільпо"з 17:00 12 жовтня вимикають світло. "Вечеряємо при свічках. Гостям подобається", – каже голова пресслужби Fozzy Group Іван Пальчевський. Крім цього ритейлер вимикає зовнішні вивіски та екрани всередині супермаркетів.

У Foxtrot повністю відмовилися від підсвітки вивісок та відключають екрани та демонстраційну техніку в торговельних залах.

Мережа Varus, зокрема, вимкнула холодильники, де стоять пиво, вода та газовані напої. А також відмовилася від використання відеостін, вимкнула телевізори в прикасовій зоні та зменшила освітлення технічних та підсобних приміщень.

Водночас мережа лабораторій "Сінево" зменшила освітлення вітрин, а також вимкнула вивіски.

Крім цього, заощаджувати електроенергію почав найбільший продуктовий ритейлер країни АТБ, мережі "Епіцентр", Comfy та АЛЛО. "Якщо побачите недостатньо освітлені магазини АЛЛО, не дивуйтесь – вони відчинені, просто зараз у режимі економії світла. Як тільки ситуація нормалізується, ми повернемося до звичайного режиму роботи", – сказав власник мережі Дмитро Деревицький.

Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.

Уже 13 жовтня "Укренерго" повідомило про стабілізацію електропостачання по всій країні. Поки що компанія відмовилася від запровадження графіків аварійних відключень електроенергії.