БЕБ повідомило про підозру у справі про нелегальне виробництво цигарок через два місяці після обшуків

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру директору підприємства, що є офіційним виробником тютюнових виробів на території Одеської області, через два місяці після виявлення на його території понад 1,2 мільйона пачок нелегальних цигарок.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, директору повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні, придбанні з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку (ч. 1 ст. 199 КК України).

"За результатами висновку експертизи встановлено, що надані на дослідження, тютюнові вироби з торговими марками не відповідають контрольним примірникам, виготовлених державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку серпня БЕБ декілька днів проводило обшуки на складських приміщеннях в Одеській області у справі про незаконне виробництво цигарок відомих марок. Загальна вартість нелегальних тютюнових виробів та обладнання тоді оцінювалась у 150 млн грн.

За даними слідства, службові особи компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку. У подальшому цигарки продавалися громадянам за цінами нижче ринкових. За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць.

Наприкінці серпня БЕБ повідомляло, що в рамках цього кримінального провадження вилучило у якості речових доказів понад 2 млн пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю 130 млн грн. Водночас детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію і вирішили закрити кримінальне провадження. При цьому вилучені сигарети на підставі судового рішення передали до Збройних Сил України.