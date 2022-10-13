Компанія Ярославського і підрядник "Укравтодору" скасували штрафи АМКУ на 120 мільйонів через суд

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав перегляд своїх попередніх рішень, пов’язаних із придбанням компанією Олександра Ярославського ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше – "Євраз-ДМЗ") у структур російського мільярдера Романа Абрамовича і партнерів, оскільки накладені цими рішеннями штрафи були скасовані у судовому порядку.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, розпочато перегляд пов'язаних із угодою рішень від 8 квітня 2021 року та від 25 квітня 2019 року.

Перше з них стосується придбання кіпрською компанією Ярославського Senalior Investments Limited іншої кіпрської компанії – Drampisco Limited, на яку було оформлено "Євраз Дніпропетровський металургійний завод" Абрамовича, без дозволу Антимонопольного комітету. За це порушення на компанію Ярославського було накладено штраф у розмірі 58 млн грн.

Друге рішення пов'язане із придбанням ПП "Київшляхбуд" угорською компанією "Üttema Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság". Антимонопольний комітет зауважує, що обидві ці компанії входять до групи одного із найбільших підрядників "Укравтодору" – "Ростдорстрой", офіційними власниками якої є Євген Коновалов і Юрій Шумахер. За цю концентрацію без отримання дозволу АМКУ на компанію було накладено штраф у розмірі 64,6 млн грн.

"Це дві різні справи, які мали різних учасників концентрації та розглядалися в різні роки, але вони мають спільне продовження", – зазначається у повідомленні АМКУ.

Зокрема, представники обох компаній оскаржили рішення про накладення штрафів на них у Господарському суді Києва. Судові справи тривали декілька років, у підсумку в обох випадках Верховний Суд накладені Антимонопольним комітетом штрафи скасував, вказавши підставою недоліки при розрахунку суми накладених штрафів. Зокрема, Антимонопольним комітетом враховувався дохід (виручка) єдиного суб’єкта господарювання, а не лише компанії, яка безпосередньо вчинила порушення.

"В цій частині слід зазначати, що як у випадку з компанією Senalior Investments Limited, так і у випадку з компанією Üttema Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság структура концентрацій виглядала таким чином, що покупцем акцій була компанія, яка не здійснювала господарської діяльності та/або не мала доходу (виручки)", – наголошують у АМКУ.

Водночас дохід (виручка) інших суб’єктів господарювання, які входили до складу групи суб’єктів господарювання, пов’язаних через кінцевого бенефіціарного власника (контролера) з компаніями Senalior Investments Limited (група Ярославського) та Üttema Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (група "РДС") був незрівнянно вищим.

"На думку Комітету, такі дії вчинялися саме через такі компанії з метою мінімізації штрафних санкцій за вчинені порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – вказує АМКУ.

Зазначимо, що за подібні порушення накладається штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) суб’єкта господарювання за рік, що передує року вчинення порушення.

"Для усунення підстав, наслідком яких відбулось визнання рішень недійсними, Комітет розпочав перегляди цих рішень. Цей крок є єдиним можливим шляхом відновлення дії принципу юридичної відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановленої законом", – наголошується у повідомленні.