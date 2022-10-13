Експорт російської нафти зменшився з початку вторгнення в Україну лише на 7%, – МЕА

Загальний обсяг експорту нафти з Росії у вересні склав 7,5 млн барелів на добу, що на 230 тис. барелів на добу менше, ніж у серпні, та на 560 тис. барелів на добу нижче рівня до початку повномасштабного збройного вторгнення в Україну.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, експорт російської нафти знизився на 260 тис. б/д – до 4,8 млн б/д, а нафтопродуктів – зріс на 30 тис. б/д, до 2,7 млн ​​б/д.

За оцінками експертів агентства, водночас передбачуваний виторг від експорту знизився на $3,2 млрд – до $15,3 млрд, як через нижчі обсяги, так і внаслідок зниження цін. При цьому МЕА зазначає, що навіть такий дохід вищий за середньомісячний виторг минулого року.

Відвантаження нафти та нафтопродуктів з РФ до країн ЄС у вересні знизилося на 390 тис. б/д – до 2,7 млн ​​б/д. Цей обсяг становить 35% у загальній структурі російського експорту нафти (50% на початку року).

Експорт до Індії зберігся на рівні 1 млн б/д, тоді як до Китаю та Туреччини – знизився на 115 тис. б/д та 50 тис. б/д відповідно, до 1,8 млн б/д та 0,5 млн б/д.

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"Однак з урахуванням того, що близько 500 тис. б/д прямує до поки що невстановлених пунктів призначення, остаточні цифри для кожного регіону-імпортера можуть призвести до значних змін у цих попередніх цифрах", – наголошують в агентстві.

МЕА зазначає, що у вересні частка експорту російської нафти та нафтопродуктів на західні ринки знизилася, а частка азійських покупців зросла. У вересні заявлені поставки до Китаю та Індії разом узяті були на 160 тис. б/д вище, ніж до Європи – 2,8 млн б/д порівняно із 2,6 млн б/д.