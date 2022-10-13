Росія може вдарити по українській ГТС і вимагати запуску "Північного потоку-2", – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі і вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF, передає Інтерфакс-Україна.



"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково що підривати. Звинуватить нас, щоб ударити по нашій ГТС", – зазначив глава держави.



"Він (Путін, – ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ, – ред.), нам треба запустити "Північний потік-2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", – каже Зеленський.



За словами президента, наразі необхідна чітка потрібна позиція, якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи – "ми "Північний потік-2" не запустимо і санкції не знімемо".

Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми, після чого Україна тимчасово припинила експорт електроенергії.