Росія може вдарити по українській ГТС і вимагати запуску "Північного потоку-2", – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі і вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".
Про це він заявив в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF, передає Інтерфакс-Україна.
"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково що підривати. Звинуватить нас, щоб ударити по нашій ГТС", – зазначив глава держави.
"Він (Путін, – ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ, – ред.), нам треба запустити "Північний потік-2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", – каже Зеленський.
За словами президента, наразі необхідна чітка потрібна позиція, якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи – "ми "Північний потік-2" не запустимо і санкції не знімемо".
Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми, після чого Україна тимчасово припинила експорт електроенергії.
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