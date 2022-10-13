Україна підписала угоду із Францією про грант на 100 мільйонів євро для потреб оборони

Міністри оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали eгоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Зокрема, угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив проєкт угоди між урядом України та урядом Франції щодо гранту до 100 млн євро у сфері оборони та безпеки.

Максимальна сума гранту становить 100 млн євро.