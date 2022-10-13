Імпорт товарів перевищив експорт з початку року на $6 мільярдів, – Митна служба
У січні-вересні поточного року в Україну імпортували товарів на $39,2 млрд. Експортували з України продукції – на $33,1 млрд.
Про це йдеться в даних Державної податкової служби.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай – $5,8 млрд, Польща – $3,8 млрд та Німеччина – $3,3 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі – на $5,1 млрд, Румунії – на $2,6 млрд, Туреччини – $2,2 млрд.
Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $10,9 млрд;
- паливно-енергетичні товари – $9,7 млрд;
- продукція хімічної промисловості – $7,1 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $16 млрд;
- метали та вироби з них – $5,1 млрд;
- машини, устаткування та транспорт – $3,3 млрд.
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