Євросоюз готує новий транш військової допомоги для України, її загальна сума перевищить 3 мільярди євро

Європейський Союз збільшить пряму військову допомогу для Збройних сил України до суми, що перевищує 3 млрд євро.

Про перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір ухвалити, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі, новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума сягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду миру. Я також проінформую їх про заснування військової тренувальної місії для підтримки української армії", – сказав Боррель.

Він наголосив, що ЄС залишається твердим у тому, щоб продовжувати допомогу для України стільки, скільки це буде необхідним, та в обсягах, які будуть необхідними.

"В цей момент, коли Путін нарощує ескалацію, ми маємо залишатися рішучими у наданні підтримки для України настільки, скільки є необхідним, і так довго, як це буде необхідним. Ми будемо продовжувати надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії з ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якомога швидше, але ми будемо відповідати збільшенням військової допомоги для України, щоб упередити будь-яку ескалацію з боку Росії", – наголосив Боррель.

Як повідомлялося, 22 липня Рада ЄС затвердила виділення попереднього, п’ятого траншу з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро для підтримки українських військових, після цього загальна сума такої допомоги перевищила 2,5 мільярда євро.

Попередні транші були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 24 травня 2022 року.