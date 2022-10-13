Фінляндія оцінила будівництво паркану на кордоні з Росією у 140 мільйонів євро

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії надіслало запит на виділення 139 млн євро наступного року для будівництва часткового огородження кордону з РФ.

Про це повідомила глава МВС Кріста Мікконен, передає Інтерфакс-Україна.

"Фінансування призначене для спорудження більш масштабної огорожі після завершення пілотного проєкту. Крім самої огорожі, за рахунок цих коштів буде збудовано дорожні шляхи, здійснено технологію контролю, буде викуплено землі під будівництво", – сказала Мікконен.

На пілотний проєкт у додатковому бюджеті цього року виділять 6 млн євро, вони підуть на огорожі на південному сході країни, де рух через кордон найбільш жвавий.

3 жовтня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала пропозицію департаменту прикордонної охорони щодо будівництва огорожі на східному кордоні, заявивши про бажання заручитися широкою підтримкою політичних сил, у тому числі опозиційних, щодо фінансування будівництва. Із цією метою прем’єр призначила на 18 жовтня нараду лідерів усіх парламентських партій.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими.

Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км.

Фінляндія була єдиною країною ЄС через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці.