Нацполіція виявила схему ухилення від сплати податків на 70 мільйонів з використанням криптовалют

Прокуратура повідомила про підозру 7 особам в ухиленні від сплати податків на суму понад 71 млн грн через махінації на ринку криптовалют.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, учасникам схеми повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані для реалізації схеми ухилення від сплати податків використовували ресурси з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам, у тому числі з РФ, а також так званих "ЛНР/ДНР", конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки.

"Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства у сфері регулювання таких послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України", – зазначається у повідомленні.

За висновком економічно-судової експертизи за період 2017-2020 років такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн грн у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Слідство, яке здійснює Нацполіція, встановило, що незаконно отримані прибутки вони легалізовували шляхом придбання квартир, земельних ділянок та іншого майна.

"Раніше у фігурантів кримінального провадження були проведені обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках та грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті – 830 тис євро, $470 тис. та 460 тис грн", – йдеться у повідомленні.

На вилучені грошові кошти, а також придбане підозрюваними майно – 6 земельних ділянок та 3 квартири, судом накладено арешт та їх передано в управління АРМА. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.