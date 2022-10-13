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Новини
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СБУ перевіряє ймовірну співпрацю службовців "Антонова" з Росією та причетність до знищення "Мрії"

мрія

Служба безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряє службовців ДП "Антонов" щодо ймовірної співпраці з Росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Укрінформу.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – РФ – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. Слідчі дії тривають, у справі проведено низку експертиз.

Крім того, в Офісі генпрокурра поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП "Антонов" своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення під час військової агресії збройних сил Російської Федерації.

Як повідомлялося, російські окупанти знищили флагман української авіації – літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв 4 квітня 2022 року підписав наказ №141, за яким Бичков був остаточно звільнений з посади генерального директора ДП "Антонов".

Автор: 

СБУ (1536) ДП "Антонов" (114) Мрія (49)


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Топ коментарі
+26
Державі нанесено колосальні збитки посадовими особами і нікого не заарештовано,таке можливо тільки в Україні за крадіжку курки відразу під суд, а за мільярди навіть підозри за півроку ніхто не отримав..
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13.10.2022 19:00
+19
Нащо цей черговий ЗЕлений цирк??? Для кого? Директор ЦРУ ще у січні 2022 попереджав зеленського про удар по Києву з Білорусі та по аеропорту у Гостомелі - WSJ
https://prm.ua/dyrektor-tsru-shche-u-sichni-poperedzhav-zelenskoho-pro-udar-po-kyievu-z-bilorusi-y-aeroport-u-hostomeli-wsj/ Тож, СБУ треба перевіряти ОП на предмет злочинної бездіяльності після попередження нашими американськими союзниками безпосередньо преЗЕдента, щодо атаки на Гостомель, а вони влаштовують цирк з пошуком "стрєлочніка"...
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13.10.2022 20:21
+10
Причетність до знищення Мрії має один мудак, якому Німеччина двічи пропонувала ще до 24-го лютого пергнати Мрію на їх аєродром...А ле мудак, опасаючися паніки, двічі відмовив... Звісно, відмовити Німеччині мав повноваження сторож ангару ... САме він і є винним в знищенні Мрії.
А повз гумору: зелена шмаркля шукає крайніх, заплітуючи від себе сліди
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13.10.2022 23:30
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Державі нанесено колосальні збитки посадовими особами і нікого не заарештовано,таке можливо тільки в Україні за крадіжку курки відразу під суд, а за мільярди навіть підозри за півроку ніхто не отримав..
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13.10.2022 19:00 Відповісти
по гарячому, зразу після деокупації київської обл. треба було це робити
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13.10.2022 19:59 Відповісти
СБУ должно быть известно, что до 24.02.2022 было мирное время у оманского. и чо проверять службовців ДП "Антонов"?
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13.10.2022 20:12 Відповісти
А кому Германія пропонувала перегнати Мрію, щоб захистити і в разі нападу перекидати тонни військових вантажів?
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13.10.2022 20:16 Відповісти
Нащо цей черговий ЗЕлений цирк??? Для кого? Директор ЦРУ ще у січні 2022 попереджав зеленського про удар по Києву з Білорусі та по аеропорту у Гостомелі - WSJ
https://prm.ua/dyrektor-tsru-shche-u-sichni-poperedzhav-zelenskoho-pro-udar-po-kyievu-z-bilorusi-y-aeroport-u-hostomeli-wsj/ Тож, СБУ треба перевіряти ОП на предмет злочинної бездіяльності після попередження нашими американськими союзниками безпосередньо преЗЕдента, щодо атаки на Гостомель, а вони влаштовують цирк з пошуком "стрєлочніка"...
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13.10.2022 20:21 Відповісти
Неужели проснулись, а раньше где вы были... Сразу после начала войны об этом говорил пилот Мрії.
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13.10.2022 20:56 Відповісти
Zeтварюки створюють вигляд бурної діяльності
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13.10.2022 21:25 Відповісти
Зе клоун своїм правлінням знищив останню гордість України - літак Мрію.
Звісно він був з радянського союзу, але це був спадок України і спадок найкращий.
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13.10.2022 22:58 Відповісти
Особисто стояв на злітній смузі та заважав їй злетіти.
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14.10.2022 11:20 Відповісти
Ти вже тоді продовжуй - особисто знімав міни на Чонгарі, ти це хотів сказати ?
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14.10.2022 16:04 Відповісти
Цю версію перевіряли ?
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13.10.2022 23:00 Відповісти
Причетність до знищення Мрії має один мудак, якому Німеччина двічи пропонувала ще до 24-го лютого пергнати Мрію на їх аєродром...А ле мудак, опасаючися паніки, двічі відмовив... Звісно, відмовити Німеччині мав повноваження сторож ангару ... САме він і є винним в знищенні Мрії.
А повз гумору: зелена шмаркля шукає крайніх, заплітуючи від себе сліди
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13.10.2022 23:30 Відповісти
Зеленскиц лично запретил взлет "Мрии", сразу после того как разминировал Чонгар и съел брата Порошенко. Любой эксперт вам скажет что любому думающему человеку это понятно.
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13.10.2022 23:57 Відповісти
Предательство и позор! Правительству не верят на Западе.
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14.10.2022 09:44 Відповісти
І саме з цієї причини надають зброю та кошти.
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14.10.2022 11:19 Відповісти
шефиров проверьте, если, конечно, они еще здесь
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14.10.2022 10:23 Відповісти
На Банковій не пробували шукати, підорня зє-лена?
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14.10.2022 11:02 Відповісти
ДП "Антонов" входит в состав ДК "Укроборонпром". Соответственно Директор ДП "Антонов" подчиняется Гендиректору ДК "Укроборонпром" Юрку "ржавчику" Гусеву. Юрко Гусев ничего не сделает без отмашки из ОП.
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
ДП "Антонов" потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.
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14.10.2022 13:08 Відповісти
ТРИ РОКИ ПРОЙ*БІВ І ІНТИМУ З КАЦАПАМИ. Пишайтеся і надалі.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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20.10.2022 07:01 Відповісти

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