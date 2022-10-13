Кремль заявив про невиконання умов "зернової угоди" для розблокування українських портів

Та частина "зернової угоди", яка стосується вивезення вивезення російських добрив із портів Європи, не виконується.

Про це помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив у відповідь на запитання щодо продовження строків "зернової угоди", які спливають наприкінці жовтня, повідомляє Інтерфакс.

"Ну, я не знаю, тому що друга частина цієї угоди зовсім не виконується і ми постійно нагадуємо про нашу пропозицію, яка полягає в тому, що 300 тисяч тонн добрив знаходиться в різних європейських портах і їх ніхто поки що забрати не може", – сказав Ушаков.

"Зацікавленість у цій угоді зберігається. Але і Путін, і Ердоган згадували дуже важливу умову цієї угоди, яка не виконана. Умова про те, що із запуском цього механізму буде також розблоковано ситуацію з нашими добривами та з нашим зерном. Начебто там прямих санкцій немає , але побічно обмеження позначаються негативним чином", – додав помічних російського президента.

Також він нагадав аргумент російської пропаганди про те, що в рамках реалізації "зернового коридору" з портів України найбіднішим країнам постачається найменше зерна.

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Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".