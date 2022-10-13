Валютний виторг від експорту чорних металів впав з початку року на 31%, – Митна служба

Металургійні підприємства України у січні-вересні поточного року знизили надходження від експорту чорних металів на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $3,97 млрд.

Про це йдеться у статистиці, оприлюдненій Державною митною службою, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, на чорні метали за цей період припало 11,99% від загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 21,33% за січень-вересень 2021 року.

У вересні надходження від експорту чорних металів становили $241,45 млн.

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При цьому Україна у січні-вересні поточного року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,2% – до $667,33 млн. У вересні її імпортовано на $108,24 млн.

Крім того, у зазначений період Україна скоротила експорт металовиробів на 25,4% – до $805,13 млн. У вересні їх поставлено на $337,43 млн.

Імпорт металовиробів за січень-вересень скоротився на 40,7% – до $467,69 млн (у вересні – $54,5 млн).

Раніше повідомлялося, що металургійні підприємства України у січні-серпні 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $3,72 млрд із $8,92 млрд.