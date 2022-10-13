"Укравтодор" хоче відремонтувати 5 мостів на Київщині за 1 мільярд протягом місяця
Служба автомобільних доріг у Київській області 6 жовтня оголосила тендери на ремонт шести зруйнованих під час війни мостів на 1,2 млрд грн.
Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.
Згідно із тендерною документацією, всі ці мости мають бути відремонтовані до 21 листопада цього року, при цьому, пропозиції від бажаючих взяти участь у торгах приймаються до 17 жовтня.
Тендери відбудуться навіть якщо на них зголосяться по одному учаснику, оскільки вони оголошені по процедурі спрощеної закупівлі.
Зокрема, капітальний ремонт мостового переходу через канал на км 29+110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів для проведення тендеру оцінили у 198,52 млн грн.
Капітальний ремонт шляхопроводу на км 54+863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів оцінюється у 446,86 млн грн.
Капремонт мостового переходу через р. Трубіж на км 22+830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) оцінюється 47,55 млн грн.
Капітальний ремонт мостового переходу через р. Тетерів на км 37+210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ коштуватиме до 449,8 млн грн.
Капремонт мостового переходу через суходіл на км 5+170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі – Ставрівка оцінили у 25,38 млн грн, а капітальний ремонт мостового переходу через р. Жерева на км 18+826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ – у 49,8 млн грн.
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