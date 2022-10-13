"Укравтодор" хоче відремонтувати 5 мостів на Київщині за 1 мільярд протягом місяця

Служба автомобільних доріг у Київській області 6 жовтня оголосила тендери на ремонт шести зруйнованих під час війни мостів на 1,2 млрд грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Згідно із тендерною документацією, всі ці мости мають бути відремонтовані до 21 листопада цього року, при цьому, пропозиції від бажаючих взяти участь у торгах приймаються до 17 жовтня.

Тендери відбудуться навіть якщо на них зголосяться по одному учаснику, оскільки вони оголошені по процедурі спрощеної закупівлі.

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Зокрема, капітальний ремонт мостового переходу через канал на км 29+110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів для проведення тендеру оцінили у 198,52 млн грн.

Капітальний ремонт шляхопроводу на км 54+863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів оцінюється у 446,86 млн грн.

Капремонт мостового переходу через р. Трубіж на км 22+830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) оцінюється 47,55 млн грн.

Капітальний ремонт мостового переходу через р. Тетерів на км 37+210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ коштуватиме до 449,8 млн грн.

Капремонт мостового переходу через суходіл на км 5+170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі – Ставрівка оцінили у 25,38 млн грн, а капітальний ремонт мостового переходу через р. Жерева на км 18+826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ – у 49,8 млн грн.