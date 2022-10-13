Саудівська Аравія свідомо вносить вигідні Росії корективи на ринку нафти, – Білий дім

Саудівська Аравія знає, що різке скорочення видобутку нафти збільшить доходи Росії й послабить тиск санкцій на кремль, однак Ер-Ріяд свідомо обирає цей шлях, тоді як уся міжнародна спільнота об’єднується для протистояння агресії РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Світ об’єднується навколо України в боротьбі з російською агресією. США відіграли ключову роль у створенні цієї коаліції та залучили керівництво Саудівської Аравії до цих зусиль", – сказав Кірбі.

Водночас, він зазначив, що Саудівська Аравія впродовж останніх тижнів повідомила Вашингтону приватно й публічно про свій намір скоротити видобуток нафти. За словами Кірбі, в Ер-Ріяді знали про те, що "це збільшить доходи Росії та зменшить ефективність санкцій" проти РФ.

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"Це хибний напрямок. Ми представили Саудівській Аравії аналіз, аби показати, що немає ринкової основи для скорочення цільових показників видобутку, і що вони можуть легко дочекатися наступної зустрічі ОПЕК, аби побачити, як розвиватимуться події", – зазначив представник Білого дому.

Він також підкреслив, що інші країни ОПЕК "повідомили нам приватно, що вони також не згодні з рішенням Саудівської Аравії, але відчувають себе вимушеними підтримати Саудівську Аравію".

У цьому зв’язку представник Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати переглядають свої відносини із Саудівською Аравією на тлі цих дій і "продовжать шукати ознаки того, де вони стоять у боротьбі з російською агресією".

Раніше повідомлялося, що через санкції доходи бюджету Росії від експорту нафти та газу зменшилися до мінімуму з червня 2021 року попри зростання цін.