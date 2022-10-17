Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в трьох областях, сотні населених пунктів без світла, – Шмигаль

Уранці 17 жовтня російські військові вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", – зазначив він.

За словами глави уряду, наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування.

"І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, у результаті російських обстрілів 17 жовтня відключилася остання лінія зв’язку 750 Кв Запорізька АЕС – Дніпровська. Станція знову знеструмлена, запустилися дизель-генератори.