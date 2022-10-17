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Новини
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в трьох областях, сотні населених пунктів без світла, – Шмигаль

шмигаль

Уранці 17 жовтня російські військові вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", – зазначив він.

За словами глави уряду, наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування.

"І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, у результаті російських обстрілів 17 жовтня відключилася остання лінія зв’язку 750 Кв Запорізька АЕС – Дніпровська. Станція знову знеструмлена, запустилися дизель-генератори.

Автор: 

електроенергія (4235) інфраструктура (227) Шмигаль Денис (1484)


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Надо было громче кричать что мы всё восстановили и вообще всё ОК....
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17.10.2022 16:21 Відповісти
Речник ЗСУ денис шмигаль інформує нас... А шо ти, курвий сину, за 3 роки при владі зробив, аби запобігти цьому!
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17.10.2022 17:14 Відповісти
Треба було Урядовцям виконувати



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17/sp:max50:nav7:font2#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20/sp:max50:nav7:font2#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20/sp:max50:nav7:font2#n369 № 1357-IX від 30.03.2021 , ВВР, 2021, № 29, ст.234}
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17.10.2022 18:00 Відповісти

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