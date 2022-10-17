Банки видали бізнесу під час воєнного стану пільгових кредитів на 55 мільярдів, – Мінфін

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 272 пільгові кредити на загальну суму 1,29 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загаломіз моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 17 жовтня отримали від уповноважених банків 48 665 кредитів на загальну суму 144,85 млрд грн, з яких 31 460 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,86 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 13 843 кредитні договори на загальну суму 55,23 млрд грн.

Із них 766,96 млн грн – на інвестиційні цілі; 4,99 млрд грн – як антикризові кредити; 4,44 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 21,7 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 23,2 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.