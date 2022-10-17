У Євросоюзі попередили Іран про можливі санкції за участь у війні в Україні

Декілька міністрів закордонних справ Європейського Союзу попередили про нові санкції проти Ірану, якщо буде доведено участь Тегерані у війні Росії проти України.

За словами двох дипломатів, які брали участь у підготовці переговорів міністрів, ЄС може вирішити ввести нові санкції проти Ірану з цього питання, хоча у понеділок не очікується жодних докладних рішень, повідомляє Reuters..

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС має рішуче відреагувати на нові атаки на Київ, коли безпілотники завдали ударів по будинках у понеділок вранці.



"Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, очевидно, використовуються для нападу на центр Києва, це звірство", – заявив він.

"Ми шукатимемо конкретні докази участі (Ірану у війні в Україні)", – заявив журналістам верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Упродовж останніх тижнів Україна повідомила про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.

Зазначається, що у понеділок ЄС збирається ввести заборону на поїздки і заморозити активи приблизно 15 іранців, причетних до урядового придушення протестів, що почалося минулого місяця через смерть 22-річної жінки, затриманої поліцією.