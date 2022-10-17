Євросоюз виділив ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, – Боррель

Європейський Союз вирішив збільшити військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро, а також запустити військову навчальну місію.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.

"Поки Дмитро Кулеба із бомбосховища звертається до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми збільшуємо військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро та запускаємо військову навчальну місію", – зазначив він.

За його словами, останні невибіркові атаки РФ не похитнуть рішучість ЄС підтримувати Україну, а тільки посилять її.

Як уточнили на сайті Ради ЄС, вона сьогодні ухвалила надати додаткові 500 млн євро в межах Європейського фонду миру з метою подальшої підтримки спроможностей та стійкості Збройних сил України. Це вже шостий такий транш військової допомоги.

Зазначається, що обсяг обладнання, яке буде надано в рамках нового пакету підтримки, відповідає поточним пріоритетам, визначеним українським урядом: 490 млн євро призначено на військову техніку, а 10 млн євро – для забезпечення обладнанням та матеріалами, такими як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо.

Водночас коштидозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, вже переданої Україні державами-членами ЄС.

Раніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейський Союз найближчим часом надасть Україні нову військову допомогу.