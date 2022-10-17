Двоє українців намагалися незаконно вивезти у Польщу готівки на майже 4 мільйони

У понеділок у пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині, двоє чоловіків намагалися провезти через кордон понад 3,8 млн грн.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що до пункту пропуску прибув мікроавтобус "Фольксваген", яким до сусідньої країни слідували 39-річний та 42-річний українці.

Під час огляду салону, у сумках серед особистих речей було виявлено незадекларовані кошти в різній валюті. У двох сумках чоловіки приховали: 104 700 євро, $2 600 та 3 560 польських злотих, що загалом становить понад 3,8 млн грн.

Зазначається, що за цим фактом працівниками митниці складено протокол. Виявлені кошти вилучили.