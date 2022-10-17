Росія почне витрачати кошти з Резервного фонду Путіна через падіння доходів бюджету

Мінфін Росії до кінця 2022 року планує скористатися правом направити частину коштів із створеного за ініціативою Владіміра Путіна Фонду національного добробуту на фінансування видатків федерального бюджету.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, виступаючи у бюджетному комітеті Держдуми, передає російський Інтерфакс.

"Ми поки кошти Фонду національного добробуту для фінансування бюджетних витрат не використовували. Зараз тільки плануємо це робити, тому що кінець року незабаром, основні витрати наприкінці року здійснюються. У нас таке право є в поточному році використовувати кошти ФНБ на витрати. Ми таким правом плануємо скористатися", – сказав чиновник.

Коментуючи передбачену в наступні роки можливість збільшувати обсяг запозичень на 1 трлн рублів для зменшення використання коштів ФНБ на фінансування дефіциту бюджету, міністр зазначив: "Наше завдання полягає в тому, щоб кошти ФНБ максимально використали для розвитку нових інфраструктурних проєктів".

"Якщо є можливості і ринок нам дає можливість залучати кошти, то ми максимально цим користуватимемося", – сказав він.

За словами міністра, кошти ФНБ для балансу бюджету "дуже акуратно" використовуються.

"Ми так домовилися в уряді, що ФНБ – все-таки такий інструмент більше для стимулювання зростання, для розвитку, для інфраструктури... Тому дуже акуратно пропонуємо користуватися коштами ФНБ для витрат, максимально задіємо фінансовий ринок для фінансування наших зобов'язань", – додав Сілуанов.

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Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ падають третій місяць підряд – у вересні 2022 року вони знизилися приблизно на 4% порівняно з вереснем 2021 року, у серпні їхнє падіння у річному обчисленні склало 11%, а в липні сягало 26%.

У підсумку дефіцит бюджету РФ у вересні становив 82,7 млрд руб. після дефіциту на 420 млрд руб. у серпні. Однак за підсумками дев'яти місяців 2022 року все ще зберігається профіцит у розмірі 54,7 млрд руб.

Водночас обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів. У доларовому еквіваленті Фонд національного добробуту за місяць зменшився на $8,65 млрд – до $187,98 млрд.