БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 259 11

Росія почне витрачати кошти з Резервного фонду Путіна через падіння доходів бюджету

путин,путін

Мінфін Росії до кінця 2022 року планує скористатися правом направити частину коштів із створеного за ініціативою Владіміра Путіна Фонду національного добробуту на фінансування видатків федерального бюджету.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, виступаючи у бюджетному комітеті Держдуми, передає російський Інтерфакс.

"Ми поки кошти Фонду національного добробуту для фінансування бюджетних витрат не використовували. Зараз тільки плануємо це робити, тому що кінець року незабаром, основні витрати наприкінці року здійснюються. У нас таке право є в поточному році використовувати кошти ФНБ на витрати. Ми таким правом плануємо скористатися", – сказав чиновник.

Коментуючи передбачену в наступні роки можливість збільшувати обсяг запозичень на 1 трлн рублів для зменшення використання коштів ФНБ на фінансування дефіциту бюджету, міністр зазначив: "Наше завдання полягає в тому, щоб кошти ФНБ максимально використали для розвитку нових інфраструктурних проєктів".

"Якщо є можливості і ринок нам дає можливість залучати кошти, то ми максимально цим користуватимемося", – сказав він.

За словами міністра, кошти ФНБ для балансу бюджету "дуже акуратно" використовуються.

"Ми так домовилися в уряді, що ФНБ – все-таки такий інструмент більше для стимулювання зростання, для розвитку, для інфраструктури... Тому дуже акуратно пропонуємо користуватися коштами ФНБ для витрат, максимально задіємо фінансовий ринок для фінансування наших зобов'язань", – додав Сілуанов.

Читайте також: Російські банки підвищують ставки за кредитами через оголошену Путіним мобілізацію

Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ падають третій місяць підряд – у вересні 2022 року вони знизилися приблизно на 4% порівняно з вереснем 2021 року, у серпні їхнє падіння у річному обчисленні склало 11%, а в липні сягало 26%.

У підсумку дефіцит бюджету РФ у вересні становив 82,7 млрд руб. після дефіциту на 420 млрд руб. у серпні. Однак за підсумками дев'яти місяців 2022 року все ще зберігається профіцит у розмірі 54,7 млрд руб.

Водночас обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів. У доларовому еквіваленті Фонд національного добробуту за місяць зменшився на $8,65 млрд – до $187,98 млрд.

Автор: 

держбюджет (1568) путін володимир (1053) росія (14183) Мінфін рф (129) Сілуанов Антон (75)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Пошёл под нож резерв - отлично, приятного полёта, суки.
показати весь коментар
18.10.2022 03:20
+1
По сусекам поскребите.
показати весь коментар
17.10.2022 16:32
+1
Тратить госудаственные резервные фонды практически равноценно эмиссии. Эффект будет одинаковым.
показати весь коментар
17.10.2022 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По сусекам поскребите.
показати весь коментар
17.10.2022 16:32 Відповісти
Тратить госудаственные резервные фонды практически равноценно эмиссии. Эффект будет одинаковым.
показати весь коментар
17.10.2022 16:37 Відповісти
Трошки ні.
Бо емітувати можно тільки дерев'яні, а з госрезерву тягнеться валюта.
показати весь коментар
17.10.2022 16:57 Відповісти
В данном конкретном случае, речь идет исключельно о рублях. Продавать валюту- еще больше укреплять рубль, с этой проблемой Центробанк борется с начала весны 2022. Все эти месяцы, только и пытались удешевить рубль относительно валют. Поэтому только рубль, пока ничего не измениться на макроэкономическом уровне.
показати весь коментар
17.10.2022 17:16 Відповісти
Да какое там. Там и рубли и акции (которые прилично просели в цене и еще больше просядут если их будут сливать на рынок за те же рубли) а еще юани, золото и бог знает сколько еще всякого неликвида.
показати весь коментар
17.10.2022 19:46 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 19:47 Відповісти
Там бабла хватит не на один год. Золото скупают изАзии и идет
на переработку как национальное, а потом алмазы. Война - это для Украины , а другие живут и здравствуют.
показати весь коментар
17.10.2022 21:18 Відповісти
Оце буде распіл! Акуратно розкрадати це їхнє хоббі.
показати весь коментар
17.10.2022 22:06 Відповісти
приидется БЕС(у)путину антихристу люциферовичу дуплом своим торговать. ********** вольдемортович! не получится! ты хоть и *******************, но тебе уже столько не дадут...
показати весь коментар
17.10.2022 22:06 Відповісти
Пошёл под нож резерв - отлично, приятного полёта, суки.
показати весь коментар
18.10.2022 03:20 Відповісти
Ха-ха, "профіцит у 54 млрд" при дефіциті в 80 лярдів в вересні? Це означає, що той "профіцит" давно зжерли навесні. А зараз, останні 4 місяці, ріжуть бюджетні видатки, як можуть, саме тому "зменшується" дефіцит. А так як різати видатки до 0 неможливо (бюджетники, що не отримують зарплатні - це найстрашніший сон будь-якого уряду, страшніший за капітуляцію перед Україною), а друк грошей вже вичерпав свої можливості і подальший друк просто обвалить економіку в гіперінфляцію, то вимушені розповідати байки про "фонд останньої надії, в якому наскирдовано достатньо на все"...
показати весь коментар
18.10.2022 11:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 