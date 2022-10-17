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Новини
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Внаслідок атаки російських дронів вулиці Миколаєва залила олія, мешканці набирають її у пляшки. ВIДЕО

миколаїв

В ніч на понеділок російські дрони-камікадзе атакували резервуари з непереробленою соняшниковою олією на території підприємства в Заводському районі Миколаєва.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, внаслідок атаки о 22:19 два резервуари загорілись, однак уже о 00:10 пожежу ліквідували.

Проте з пробоїн у резервуарах, що утворилися в результаті вибуху, почала витікати соняшникова олія, повідомляє місцеве видання "Новини-N".

За його даними, нині олія розливається територією підприємства і вже тече вулицями міста, рідина стікає до міської зливової каналізації.

Кожна із пошкоджених ємностей містить близько семи з половиною тисяч тонн соняшникової олії. Керівництвом підприємства вживаються заходи для усунення витоку олії.

Водночас мешканці міста подекуди набирають у пляшки соняшникову олію, що тече вулицями.

Автор: 

Миколаїв (325) дрони (360) олія (73)


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17.10.2022 17:48 Відповісти

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