Apple заморозила план використання китайських чіпів YMTC у своїх продуктах

Компанія Apple відклала плани щодо використання мікросхем пам’яті від китайської компанії Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) у своїх продуктах.

Про це повідомили Nikkei Asia кілька джерел.

Зазначається, що цей крок стався на тлі останнього раунду експортного контролю США, запровадженого проти китайського технологічного сектору, і є ознакою того, що репресії Вашингтона створюють "жахливий ефект у ланцюжку поставок".

Apple вже завершила багатомісячний процес сертифікації 128-шарової флеш-пам’яті 3D NAND YMTC для використання в iPhone, коли на початку цього місяця уряд США оприлюднив жорсткіші експортні обмеження проти Китаю.

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Флеш-пам'ять NAND є ключовим компонентом у всіх електронних пристроях від смартфонів і персональних комп'ютерів до серверів. 128-шарові мікросхеми YMTC на сьогоднішній день є найдосконалішими серед китайських виробників мікросхем, хоча досі на одне або два покоління відстають від таких лідерів ринку, як Samsung Electronics і Micron.

Спочатку Apple планувала почати використовувати чіпи YMTC, що фінансуються урядом, ще в цьому році, оскільки вони принаймні на 20% дешевші, ніж чіпи її провідних конкурентів. Однак, згідно з декількома джерелами, посилення геополітичного тиску та критика з боку політиків США змусили Apple змінити курс.

"Продукція була перевірена, але вона не пішла на виробничі лінії, коли почалося масове виробництво нового iPhone", – повідомило одне з джерел Nikkei Asia.

Чіпи YMTC спочатку планувалося використовувати тільки для iPhone, що продаються на китайському ринку. Одне джерело, однак, повідомило, що Apple розглядає можливість закупівлі в YMTC до 40% флеш-пам’яті NAND, необхідної для всіх iPhone.

"YMTC субсидується урядом, тому вони можуть справді випереджати конкурентів", — сказало інше джерело.

За словами джерел, на даний момент чіпи YMTC ще не використовувалися в продуктах Apple.

Вашингтон 7 жовтня вніс YMTC до так званого неперевіреного списку. Компанію вносять до цього списку, якщо офіційні особи США не можуть перевірити, хто є її кінцевими користувачами.

Загалом, включення не "обмежує придбання компонентів або будь-чого іншого від представників неперевіреного списку, однак американським компаніям забороняється надавати будь-який дизайн, технології, документи чи специфікації компаніям із неперевіреного списку без ліцензії.

Крім того, високопоставлений чиновник Міністерства торгівлі США повідомив Nikkei Asia, що компанії, додані до цього списку, "імовірно" будуть додані до Entity List – офіційного чорного списку експортного контролю – якщо вони не зможуть надати необхідну інформацію протягом певного періоду часу, зазвичай близько 60 днів.

YMTC також постраждав від посилення експортного контролю, оголошеного пізніше того ж дня, спрямованого на ширший сектор виробництва мікросхем Китаю. Ці нові правила, серед інших обмежень, забороняють американським виробникам чіпів надавати послуги або технічну підтримку, які допоможуть китайським компаніям виробляти сучасні чіпи.

Як повідомлялося, після вторгнення РФ в Україну російські компанії почали отримувати з Китаю до 40% бракованих мікросхем та компонентів. Раніше цей показник становив 2%.