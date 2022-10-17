Франція, Іспанія та Бельгія сприяють рекордному експорту скрапленого газу з Росії, – Bloomberg

Росія майже поза увагою досі активно продає скраплений природний газ (СПГ) на сотні мільйонів доларів переважно тим самим країнам, які запровадили санкції проти Москви.

Про це пише галузевий експерт агентства Bloomberg Хав’єр Блас, передають Порти України.

Як повідомляється, на початку жовтня СПГ-танкер Pskov доставив партію палива з нового балтійського СПГ-терміналу "Портовий", який контролює "Газпром".

"Це було перше постачання з нового терміналу, який Москва використовує для продажу частини того самого газу, який лише кілька тижнів тому вона постачала до Німеччини. Новий об’єкт розташований поруч із сумно відомою турбінною насосною станцією "Портова" на нині неіснуючому газопроводі "Північний потік-1", – зазначає Блас.

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Росія більш відома величезними обсягами постачань трубопровідного газу, проте вона також є четвертим у світі експортером СПГ, поступаючись лише Катару, Австралії та США, і випереджаючи такі країни, як Малайзія та Нігерія.

"Європі не вистачає СПГ після того, як Росія припинила постачання більшої частини свого трубопровідного газу на континент, перетворивши енергію на зброю у своїй війні проти України та західних союзників. Десятки газовозів, таких як Pskov, зараз причалюють до Європи", – зауважує Блас.

Західні країни ввели санкції проти російської нафти, але не торкнулися російського газу. Таким чином, майже 80% усього російського експорту СПГ цього року було спрямовано до країн Європи та Азії, які запровадили деякі каральні заходи проти Москви.

Не враховуючи Китаю, значна частина закупівель припадає на Японію, Францію та Іспанію. Аналізуючи поточну динаміку, російський експорт СПГ досягне річного рекорду в 2022 році. У період із січня по вересень обсяги постачань становили в середньому 2,78 млн тонн на місяць порівняно з 2,62 млн тонн у 2021 році та 2,56 млн тонн у 2019 році (до пандемії).

Іспанія, шостий у світі покупець СПГ, у 2022 році імпортувала рекордний обсяг російського скрапленого газу. Бельгія також демонструє динаміку річного рекорду, а Франція у січні-вересні закупила приблизно на 6% більше, ніж за весь 2021 рік.

Продажі СПГ не такі великі, як раніше газопровідний експорт, проте залишаються джерелом доходів Москви.

Як зазначає Блас, Росія грає в кішки-мишки зі своїми покупцями газу на Заході, закриваючи деякі експортні постачання, але залишаючи відкритими інші, заробляючи на рекордних цінах і використовуючи їх як політичний та економічний важіль впливу.

За оцінками Centre for Research on Energy & Clean Air, за шість місяців від початку повномасштабного вторгнення в Україну (з 24 лютого по 24 серпня) Росія експортувала СПГ на 9 млрд євро, що становить 5,7% надходжень від експорту основних видів викопного палива.