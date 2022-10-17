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Новини
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Кабмін дозволив забудовникам використовувати типові проєкти для зведення однакових будівель

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Кабінет міністрів затвердив Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві, який дозволить скоротити строки проєктування та зменшити вартість будівництва для забудовників.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 14 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Проєкти повторного використання передбачається застосовувати як при будівництві шкіл, лікарень та дитячих садочків, так і житлових будівель

У Мінрегіоні додали, що проєкти повторного використання включають архітектурно-планувальні, конструктивні, технічні та технологічні рішення для умов будівництва, визначених завданням на проєктування. Така документація буде призначена для багаторазового застосування під час розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів або їх відокремлених частин.

"Під час розроблення зазначеної документації, проєкт повторного використання "прив’язується" до конкретної земельної ділянки з урахуванням технічних умов, а також містобудівних умов та обмежень. Тобто, якщо проєкт повторного використання у будівництві розроблений для проєктування типової школи, наприклад у Києві, то такий проєкт може бути використаний для розроблення проєктної документації на будівництво школи у будь-якій іншій області за умови її прив’язки до конкретних умов будівництва", – пояснили у міністерстві.

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Завданням до розроблення проєкту повторного використання будуть визначатися геологічні, геофізичні, кліматичні (снігові, вітрові навантаження та впливи, температурні режими тощо) умови, які зазначаються у пояснювальній записці до нього.

Порядком передбачається, що за згодою особи, якій належать авторські права на вже розроблену проєктну документацію, така документація може бути використана повторно з прив’язкою до умов нової ділянки будівництва.

Автор: 

Кабмін (7745) будівництво (2223) забудова (219) Мінрегіонрозвитку (636)


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Топ коментарі
+3
Радий буду бачити цих забудовників на шибениці - задовбали, почувають себе богами.
Оце таке лайно тільки підфарбоване хочуть по всій Україні, нащо звертатись до архитекторів і архитектурним комісіям як що можно радянське лайно обкласти пенопластом, сайдінгом і металочерепицею і продати по ціні нової квартири в Центрі Київа
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17.10.2022 20:34
+3
******* ви зі своїм будівництвом, поки йде війна яке нахер, крім тимчасових обов'язкових комунікацій чи прихистків
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17.10.2022 21:48
+2
З тим бєспрєдєлом, який творять забудовники, в першу чергу в Києві, всі ці кабмнівські новели призведуть до того, що наші міста остаточно перетворяться на уйопіщні гєтто.
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17.10.2022 20:03
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З тим бєспрєдєлом, який творять забудовники, в першу чергу в Києві, всі ці кабмнівські новели призведуть до того, що наші міста остаточно перетворяться на уйопіщні гєтто.
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17.10.2022 20:03 Відповісти
Радий буду бачити цих забудовників на шибениці - задовбали, почувають себе богами.
Оце таке лайно тільки підфарбоване хочуть по всій Україні, нащо звертатись до архитекторів і архитектурним комісіям як що можно радянське лайно обкласти пенопластом, сайдінгом і металочерепицею і продати по ціні нової квартири в Центрі Київа
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17.10.2022 20:34 Відповісти
а пінопласт між іншім від цигарки може зайнятися, і моментально цілий будинок буде полум"ям охоплений, крім того пінопласт ще й отруту під час горіння виділяє. Треба обкладати скловатою, війна йде, ******** мало не кожен день. Що до решта, ну а що ці їбані совкодрочери крім хрущовок можуть українцям побудувати. Слідкуйте, щоб вони китайцям хоча би це не довірили, бо китайці ще й три шкури за це лайно здеруть.
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17.10.2022 21:24 Відповісти
пінопласт від цигарки? ну-ну... У вас є будівельна освіта чи великий досвід в будівництві, якщо даєте такі "поради"?
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18.10.2022 00:07 Відповісти
Вот зря вы сейчас на хрущебы наехали. Такие районы планировались с нормативами детских площадок, садиков, школ, магазинов. Дворы озеленялись.
Да, качество жилья так себе, но все тоже относительно. На тот момент это было не так плохо.
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18.10.2022 12:31 Відповісти
будівельна мафія яка зараз дорвалась до влади і яка ні один будинок не здала без взятки потирає руки і легко оприходує весь бюджет Пентагону для благої цілі для нуждених з розбомбленими хатами і таки до сих пір вони не розуміють в чому проблема і чому у них бізнес не йде...
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17.10.2022 21:44 Відповісти
******* ви зі своїм будівництвом, поки йде війна яке нахер, крім тимчасових обов'язкових комунікацій чи прихистків
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17.10.2022 21:48 Відповісти
Будуйте вже типові гуртожитки для холопів, які квартири?
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18.10.2022 02:37 Відповісти
Все нормально, хтось хоче увійти в історію - були сталінки та хрущовки, тепер будуть зеленівки чи зеленьхати!
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18.10.2022 08:30 Відповісти
Столько критики. А очень хорошее решение, на самом деле. Еще надо и на уровне государства централизованно разрабатывать проекты садиков, школ и тп. И обязать местных чиновников строить типовые, если нет, то за свой счет. Хватит уже коррупцию разводить! А то карманные фирмочки по всей стране пилят бюджетные бабки на разработку одного и того же!
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18.10.2022 12:34 Відповісти
ти дурний! бо все від зовсім до навпаки! там де був садок, тобі ********** багатоповерхівку, бо типу переселенцям ніде жити.. "Бо типу".. кватрирки ж там немалі гроші коштуватимуть.. бачу я тут таких кладуть на картки по 100000 за раз, коли не кожен бізнес має такі виручки..
Наживаються на війні УСІ!! А валять завжди на Пороха
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18.10.2022 20:15 Відповісти
В огороді бузина, а в Київі дядько...
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19.10.2022 09:24 Відповісти
ти якийсь теж "не наш".. 1. в городі... 2. в Києві
та пішов ти до чорта!
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19.10.2022 20:35 Відповісти
Ты сам перечитай что написал При чем типовое строительство к тому где строят? Закончи школу, поймешь в чем разница И молодец, ботяра, приплет Пороха - пойди возьми печеньку
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20.10.2022 12:33 Відповісти
1-2- пішов до чорта -3!
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20.10.2022 21:50 Відповісти

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