Кабмін дозволив забудовникам використовувати типові проєкти для зведення однакових будівель

Кабінет міністрів затвердив Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві, який дозволить скоротити строки проєктування та зменшити вартість будівництва для забудовників.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 14 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Проєкти повторного використання передбачається застосовувати як при будівництві шкіл, лікарень та дитячих садочків, так і житлових будівель

У Мінрегіоні додали, що проєкти повторного використання включають архітектурно-планувальні, конструктивні, технічні та технологічні рішення для умов будівництва, визначених завданням на проєктування. Така документація буде призначена для багаторазового застосування під час розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів або їх відокремлених частин.

"Під час розроблення зазначеної документації, проєкт повторного використання "прив’язується" до конкретної земельної ділянки з урахуванням технічних умов, а також містобудівних умов та обмежень. Тобто, якщо проєкт повторного використання у будівництві розроблений для проєктування типової школи, наприклад у Києві, то такий проєкт може бути використаний для розроблення проєктної документації на будівництво школи у будь-якій іншій області за умови її прив’язки до конкретних умов будівництва", – пояснили у міністерстві.

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Завданням до розроблення проєкту повторного використання будуть визначатися геологічні, геофізичні, кліматичні (снігові, вітрові навантаження та впливи, температурні режими тощо) умови, які зазначаються у пояснювальній записці до нього.

Порядком передбачається, що за згодою особи, якій належать авторські права на вже розроблену проєктну документацію, така документація може бути використана повторно з прив’язкою до умов нової ділянки будівництва.