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Рішення про націоналізацію російських держактивів та олігархів ухвалять до кінця року, – Арахамія

арахамія

Рішення про націоналізацію російських державних активів та великих олігархів Верховна Рада ухвалить до кінця року

Такий прогноз озвучив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що в частині активів, якими володіють держава (Росія, – ред.) і великі олігархи, рішення буде прийнято до нового року. А ось щодо дрібних активів, які перебувають у власності російських громадян, напевно, у першому кварталі наступного року", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Очільник фракції розповів, що наразі триває підготовка великого пакету законопроєктів.

"Тут є об'єктивні ризики, що потім у разі заперечення наших дій можна програти в міжнародних судах. Це стосується багатьох активів, структурування власності яких було в таких юрисдикціях, як Лондон чи Кіпр. І ми хотіли б за цими активами мати трохи більше гарантій. Щоб не вийшло так, що ми зараз швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів. Тому ми працюємо над концептом законів, які будуть за всіма цими юрисдикціями однакові", – розповів нардепутат.

За словами Арахамії, при розробці законопроєктів враховуються особливості законодавства країн, де ці активи заарештовані і де будуть ухвалені відповідні закони.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні. Кабмін уклав відповідний перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Автор: 

ВР (2865) націоналізація (178) росія (14183) Арахамія Давид (74)


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Тріпонема так спішить, так спчішить, що до нового року з кацапських активів залишиться тільки труси мертведчука.
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18.10.2022 15:04 Відповісти
Вилізло
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18.10.2022 15:13 Відповісти

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