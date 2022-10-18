Рішення про націоналізацію російських держактивів та олігархів ухвалять до кінця року, – Арахамія

Рішення про націоналізацію російських державних активів та великих олігархів Верховна Рада ухвалить до кінця року

Такий прогноз озвучив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна.



"Я думаю, що в частині активів, якими володіють держава (Росія, – ред.) і великі олігархи, рішення буде прийнято до нового року. А ось щодо дрібних активів, які перебувають у власності російських громадян, напевно, у першому кварталі наступного року", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Очільник фракції розповів, що наразі триває підготовка великого пакету законопроєктів.



"Тут є об'єктивні ризики, що потім у разі заперечення наших дій можна програти в міжнародних судах. Це стосується багатьох активів, структурування власності яких було в таких юрисдикціях, як Лондон чи Кіпр. І ми хотіли б за цими активами мати трохи більше гарантій. Щоб не вийшло так, що ми зараз швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів. Тому ми працюємо над концептом законів, які будуть за всіма цими юрисдикціями однакові", – розповів нардепутат.



За словами Арахамії, при розробці законопроєктів враховуються особливості законодавства країн, де ці активи заарештовані і де будуть ухвалені відповідні закони.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні. Кабмін уклав відповідний перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.