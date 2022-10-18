White Rock Management підтримала ініціативу щодо декарбонізації криптоіндустрії до 2030 року, – Сергій Тронь (новини компаній)

Сергій Тронь, інвестор та власник глобальної компанії з видобутку цифрових активів White Rock Management заявив про приєднання до ініціативи Crypto Climate Accord. Мета ініціативи – до 2030 року досягти нульових нетто-викидів у криптоіндустрії.

Нагадаємо, що на початку липня компанія Сергія Тронь оголосила про запуск найбільш потужного у країнах Центральної Азії дата-центру.

Один із трендів криптоіндустрії – використання електроенергії з відновлюваних джерел. Процес майнінгу постійно потребує дедалі більших обчислювальних потужностей і, відповідно, більше витрат електроенергії.

За словами Сергія Тронь, відповідальні інвестори переходять на майнінг із мінімальною шкодою для навколишнього середовища. Для цього використовують надлишки енергії, які незадіяні в енергосистемі: або зелену енергію, або продукти переробки корисних копалин.

Останніми роками у провідних країнах світу впроваджують законодавчу базу, яка врегулює створення цифрових технологій та блокчейн-бізнесу.

Сергій Тронь вважає, що легалізація криптовалют та перехід на використання "зеленої" енергетики – два пріоритетні питання розвитку криптоіндустрії.

Боротьбою за декарбонізацію криптоіндустрії займається ініціатива Crypto Climate Accord. Її мета – до 2030 року досягти нульових нетто-викидів у криптоіндустрії.

Для цього пропонують розробляти стандарти, інструменти, пропонувати технології, які дозволять перейти на роботу на відновлюваних джерелах енергії, які вже довели свою конкурентоспроможність.

Майнер може вибирати, яку енергію використовувати – екологічну "зелену" або інші, шкідливі для екології джерела. Наразі понад 250 компаній, які працюють у сфері криптовалют, фінансів та технологій, підтримали ініціативу Crypto Climate Accord.

Важливо, що частина проблеми полягає у децентралізації криптоактивів. Якщо брати традиційні валюти, зазвичай є один або кілька центрів прийняття рішень. У випадку з "криптою" такого центру немає – будь-хто може майнити незалежно від його поглядів на клімат та екологію.

Інвестор Сергій Тронь наголошує на тенденції, що останнім часом власники майнінгових ферм все частіше намагаються користуватися електрикою, яка виробляється з відновлюваних джерел енергії. При цьому досить багато майнерів, як і раніше, не дбають про навколишнє середовище та продовжують залишати вуглецевий слід.

За даними Crypto Climate Accord, зараз розробляється спеціальне програмне забезпечення, яке повідомлятиме про джерело енергії. Таке нововведення дозволить зробити публічною інформацію про криптоінвесторів – чи добувають вони "брудну" криптовалюту чи використовують надмірну енергію, на яку немає покупця.

Компанія White Rock Management підтримує чистий майнінг і вже працює на зеленій енергії. Сергій Тронь зазначає, що дотримання вуглецевої нейтральності – пріоритет компанії.

Так, у Швеції дата-центр WRM працює на півночі країни за рахунок відновлюваних джерел енергії, що поставляється вітрогенераторами та гідроелектростанціями. Фактично ферма з видобутку криптовалют використовує лише надмірну енергію, на яку немає покупця.

У США підприємство White Rock Management з видобутку криптовалют знаходиться в долині річки Бразос, на північ від Х'юстона (штат Техас).

Майнінгові установки використовують електроенергію, що виробляється при спалюванні факельного газу. Супутній природний газ із діючих нафтових свердловин перетворюють замість відходів на джерело енергії.

Новий дата-центр, який Сергій Тронь планує відкрити у США у штаті Вайомінг, також працюватиме на ресурсах "зеленої" енергетики.

Підприємець зазначає, що підтримка ініціативи щодо декарбонізації криптоіндустрії – його принципова позиція. Майнери, як і інші інвестори, мають сповідувати соціально та екологічно відповідальний підхід. Йдеться про загальноприйняті стандарти бізнесу, швидше етичні, ніж екологічні, яких дотримуються шановані учасники ринку.

Зберегти планету для наступного покоління – наше спільне завдання, переконаний український підприємець. Використання відновлюваних енергетичних ресурсів – найочевидніший шлях до досягнення цієї мети, і в White Rock Management, як і раніше, готові бути лідерами на цьому шляху, наголосив Сергій Тронь.